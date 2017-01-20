رشد اقتصادی چین به پایین ترین حد خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره ملی آمار چین در نخستین روز بهمن ماه، آمار تازه‌ای از وضعیت اقتصادی آن کشورش منتشر کرده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی به پایین‌ترین حد، طی نزدیک به سه دهه گذشته، رسیده‌ است؛ این در حالی است که رشد اقتصادی در دومین اقتصاد گسترده جهان در سال گذشته میلادی، بنا بر اعلام این اداره، به ۶.۷ درصد رسیده بود.

این آمار نشان‌دهنده کاهش این شاخص به پایین‌ترین حد، از سال ۱۹۹۰ به این طرف است. بر این اساس، اداره آمار چین در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته اقتصاد چین در زمینه‌های بهره‌وری و کیفیت، رو به بهبود ‌است؛ اما با این همه، باید هوشیار بود که وضعیت داخلی و بین‌المللی همچنان سخت و پیچیده است.

چین، از مهم‌ترین عناصر کلیدی اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رود. خبرگزاری فرانسه در این رابطه می‌گوید رهبران این کشور، طی سال‌های گذشته در تلاش بوده‌اند از اتکای شدید به صادرات و سرمایه‌گذاری‌های ساختاری، که بخش اصلی از این اقتصاد را تشکیل می‌دهد بکاهند، و به سوی افزایش تفاضا گام بردارند.

اما همزمان در این سال‌ها، از شدت تقاضا در بازارهای جهانی برای تولیدات چین کاسته شده؛ موضوعی که خود بر وضعیت بخش‌های تولیدی اصلی تاثیر گذاشته است. رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ میلادی ۶.۹ درصد بود و سال پیش دو دهم درصد دیگر کاهش پیدا کرد.

خبرگزاری رویترز هم در این رابطه می‌گوید در ماه‌های گذشته اقتصاد این قدرت آسیایی، با افزایش هزینه‌های دولتی و بازگشت دارایی، ثبات بیشتری پیدا کرده، اما وضعیت بخش خصوصی همچنان ضعیف است.

برآوردهای اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت آن کشور نیز به ۸.۱ درصد می‌رسد که به گفته رویترز این رقم نیز کم‌تر از پیش‌بینی‌ها و در عین حال پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۹۹ به این سو است.

اعلام آمار تازه از سوی چین، ساعاتی پیش از تحلیف یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های اقتصادی پکن، در مقام ریاست‌جمهوری ایالات متحده صورت می‌گیرد.

دونالد ترامپ، که از روز جمعه هدایت دولت آمریکا را در دست می‌گیرد، به ‌تاکید از سیاست‌های اقتصادی و پولی چین انتقاد کرده و در عین حال شماری از اقتصاددانان و مشاوران منتقد دیگر را نیز به کابینه خود افزوده‌ است.

شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین، ۲۹ دی ماه در داوسِ سوئیس، و در جریان نشست مجمع جهانی اقتصاد، در مورد احتمال آغاز «جنگ تجاری جدید» در دنیا هشدار داده و متذکر شد هیچ‌کس برنده این جنگ نخواهد بود.

فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه اعلام کرده که حضور هیئت عالی‌رتبه چین در نشست مجمع جهانی اقتصاد در حالی است که ترامپ بیش از آن‌که هوادار مبادله آزاد بر پایه قوانین «سازمان جهانی تجارت» باشد، هوادار ناسیونالیسم اقتصادی است و نمایندگان او نیز در داوس حضور کم‌رنگی داشتند.