رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری«قانون اصلاح بند (هـ) تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه "دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می­ باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­ نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ برای پرداخت در وجه طلبکار می‌باشد." اصلاح شد.

همچنین روحانی «قانون اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)» را برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ کرد.