تیموریان در راه ایمان مبعلی/ آندو و سودای سومین جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان که به دلیل افت فاحش در ماه‌های اخیر موقعیت خود در تیم ملی را هم از دست داد و در بین مدعوین تیم ملی در دو اردوی اخیر این تیم نیز حضور نداشت، حالا امیدوار است که با اوج گیری دوباره در استقلال بار دیگر اعتماد کارلوس کی روش را جلب کرده و بتواند در بین مردان ملی پوش باشد.

علیرضا منصوریان سرمربی فعلی تیم استقلال که پیش از این هدایت تیم نفت تهران را در لیگ برتر بر عهده داشت، قبلا تجربه احیای بازیکن با تجربه ای مثل ایمان مبعلی را داشته است. مبعلی که به زعم بسیاری از کارشناسان فوتبالش تمام شده بود، به تیم نفت با سرمربیگری منصوریان پیوست تا ابتدا به ساکن این اتفاق با انتقادات فراوانی روبرو شود. اما ایمان مبعلی در نفت تهران با سرمبیگری منصوریان کاملا احیا شد و به روزهای اوج خود بازگشت. روزهای اوجی که هنوز بعد از سه سال تداوم دارد.

آندو تیموریان نیز با در نظر گرفتن این تجربه، در واقع قدم به راهی گذاشت که پیش از او ایمان مبعلی رفته بود. تیموریان که سابقه حضور در دو جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان و ۲۰۱۴ برزیل را دارد، در صورت صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و بازگشت او به تیم ملی ایران، این شانس را دارد که اولین و شاید تنها بازیکن تاریخ فوتبال ایران باشد که سه دوره حضور در جام جهانی را تجربه خواهد کرد.

شاید این اتفاق یکی از بزرگ ترین عوامل انگیزشی برای آندو بوده باشد در راه بازگشت دوباره او به تیمی که فوتبالش را با آن آغاز کرده است.