کتاب «اقتصاد مقاومتی و دفاع مقدس» چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اقتصاد مقاومتی و دفاع مقدس» اثر مجتبی حسنی و جواد کجوری با مقدمه محمدهادی زاهدیوفا به تازگی توسط معاونت علمی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است.
این کتاب به بررسی تجربه حماسه دفاع مقدس و آموزههای آن در اقتصاد مقاومتی میپردازد این کتاب در راستای الگوگیری از دفاع مقدس برای اقتصاد مقاومتی، ابتدا با بررسی موانع و محدودیتهای داخلی و خارجی در مسیر اداره جنگ تحمیلی، فضای مشکلات اصلی پیش روی فرماندهان، مدیران و رزمندگان اسلام را ترسیم کرده است.
سپس به منظور تبیین چگونگی غلبه بر این موانع به دو عامل برجسته در شکوفایی ظرفیتهای در جنگ تحمیلی، یعنی «مشارکت مردمی» و «نوآوری و ابتکارات» پرداخته است. در ادامه با احصاء مؤلفههای مؤثر بر شکوفایی ظرفیتها و غلبه بر محدودیتها و ارزیابی ارکان نظام اقتصاد ایران، سعی شده است تا گامهای مؤثر و راهکارهای لازم در جهت شکوفایی اقتصادی و حرکت به سمت عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی ارائه شود.
در مقدمه این اثر آمده است:
کتاب اقتصاد مقاومتی و دفاع مقدس گامی در جهت تحلیل و بررسی یکی از تجربیات موفق در رابطه با اداره یکی از بحرانیترین و حادترین مسائل اجتماعی، یعنی جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران است. جنگ حادثهای عظیم است و ابعاد و لایههای مختلفی دارد. پژوهش حاضر بر بعد غلبه بر محدودیتها در جنگ تحمیلیو دلالتهای آن برای اقتصاد مقاومتی تمرکز میکند.
تجارب تاریخی، نظیر جربه دفاع مقدس، در شرایط واقعی محقق میشوند و به همین دلیل، اموری چند بعدی و پیچیده هستند که با مسائل گوناگونی ارتباط مییابند. ابعاد اقتصادی جنگ تحمیلی نیز با مسائل گوناگونی پیوند مییابند؛ مسائلی از قبیل تحریم و خودکفایی، تولید داخلی، نقش مردم در اقتصاد، فرهنگ مصرف و ... . همین مسئله باعث میشود که چنین پژوهشهایی ظرفیت بالایی برای استخراج الگوی عملی در جهت حل مشکلات اقتصادی داشته باشند.
این کتاب توسط نشر سدید (انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام) با 312 صفحه و قیمت 190 هزار ریال به چاپ رسیده است.
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