نشست نشانه شناسی کتیبه های ظروف سفالین دوره اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ این نشست که با حضور و سخنرانی دکتر احمد پاکتچی و دکتر فیروز مهجور برپا خواهد شد، به مفاهیمی مانند کتیبه نگاری تاریخی پربار در هنر ایرانی- اسلامی داشته است و کتیبه ها بر پیکر مساجد، مقابر یا سر درها و صنایع دستی به کار می رفته اند و معمولاً حاوی پیام های فرهنگی و مذهبی بوده اند می پردازد.

همچنین، توجه بر این امر که در صنایع دستی اسلامی کتیبه ها نه تنها باعث ایجاد ابعاد زیبایی شناسانه می شده اند بلکه باعث اتصال افراد به فرهنگ کلی میشده اند و نقش تعیین کننده ای در جهت­ دهی افراد، غنابخشی به زندگی معنایی آنها و ایجاد معانی مشترک برسازنده جامعه داشته اند در این گردهمایی مورد توجه ویژه قرارگرفته است.

متاسفانه در دوران معاصر آنگونه که شایسته است از پتانسیل کتیبه نگاری استفاده نشده است و این مهم می ­طلبد که این ظرفیت احیاء شود.

البته باید گفت، احیای این ظرفیت صرفاً به بازگشت به سنت های هنری گذشته کمک نمی کند بلکه با توجه به اینکه کتیبه نگاری امکان خلق مازادهای معنایی در صنایع دستی را بسیار بیشتر می کند، این خود در نهایت باعث رونق بازار آن می شود.

گفتنی است، این نشست که مقدمه ای برای برگزاری «مسابقه ملی کتیبه نگاری در صنایع دستی» است، در تاریخ ۴ بهمن ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن جلسات معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واقع در ساختمان شماره ۱ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.