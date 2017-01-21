تسهیلات رونق تولید به ۹۲۳ واحد اقتصادی مازندران پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور شامگاه شنبه در جلسه شورای اشتغال استان با اشاره به اینکه تراز مازندران بالاتر از جایگاه فعلی است، از روند اقدامات تبصره ۲۶ قانون بودجه کشور در استان ابراز ناخرسندی و تأکید کرد که دستگاهها باید مجموعه اشتغالی را که ایجاد میکنند در سامانه وزارت کار، تعاون و رفاه ثبت کنند؛ چراکه جزو عملکرد اشتغال استان محسوب میشود.
وی بابیان اینکه بسته حمایتی رونق تولید بهطور روزانه رصد و پیگیری میشود، افزود: تاکنون استان مازندران با پرداخت ۹۲۳ فقره رتبه اول کشور را ازلحاظ تعداد دارد که از این تعداد بالغبر ۳۷۳ میلیارد تومان پرداختی انجامشده است.
خیریان پور در رابطه با بسته رونق تولید گفت: این کار با رعایت سرعت انجام میشود اما نباید این دقت فدای سرعت شود و در همین راستا تأکید کرد که نظارتها و مراقبتهایی را در چند سطح شهرستانی، بانکی و دستگاهی تعریف کردهایم که باید در این سطوح عمال کنترل کنند اما برای مراقبت بیشتر طبق دستور استاندار دو اکیپ تحت عنوان نظارت بر روند پرداخت تسهیلات بسته رونق تولید از روز سهشنبه تشکیل شد.
وی در رابطه با این دو اکیپ نظارتی افزود: این اکیپها به شهرستانها مراجعه خواهند کرد تا طرحها را از نزدیک بازدید کنند و بر اساس چکلیستهای تهیهشده، تسهیلات پرداختی باید مورد کنترل و مراقبت قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در استان مازندران به نکاتی توجه شده که در دیگر استانها به این سبک عمل نشده، افزود: در این راستا در استان سعی شده توازن بی نبخشی میان بخش صنعت و کشاورزی رعایت شود و همچنین توازن بین شهرستانی نیز در این امر رعایت شده است.
خیریان پور با ابراز ناخرسندی از اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران در وضعیت موجود جزو سه استان برتر کشور نیست، بر جبران این تأخیر تأکید کرد.
وی در ادامه افزود: از ۴۱ میلیارد ابلاغی ۳۶ میلیارد ۷۷۵ میلیون تومان تخصیص یافت و دو هراز ۵۹۲ فقره را به مبلغ ۳۳ میلیارد ۷۷۹ میلیون تومان به بانکهای عامل معرفی کردیم و سؤالی که مطرح میشود این است که از این میزان تخصیصی حدود سه میلیارد تومان معرفی نشده که این مورد از دستگاه کمیته امداد قابلقبول نیست.
وی با اشاره به اینکه از مجموع ۳۳ میلیارد و ۷۷۹ میلیون تومان معرفیشده، تنها ۲۱ میلیارد و ۲۲۳ میلیون تومان توسط بانکها پرداختشده بر پیگیری بیشتر و مدام کمیته امداد برای جبران این امر تأکید کرد.
خیریان پور بابیان اینکه بخش عمدهای از جغرافیای استان مناطق روستایی است، افزود: بسیاری از فعالیتها اعم از کشاورزی و صنعت در حوزه روستایی ما قرار دارد و اقتصاد روستا اگر خوب باشد میتواند در ماندگاری جمعیت اثرگذار باشد.
وی با اشاره به تلاشهای دفتر عمرانی روستایی گفت: بیش از دو هزار روستا در استان دارای دهیاری هستند و میتوانند در بحث اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را ایفا کند و اگر هر دهیاری یک طرح انجام دهد در کل استان بالغبر ۲۰۰۰ طرح اجرا خواهد شد.
وی در ادامه افزود: دهیاریها از محل درآمدی خود میتوانند اقدامت خوبی را در سطح روستا انجام دهند و در جهت جذب منابع مردمی تلاش کنند.
نظر شما