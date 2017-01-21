قاتل خاموش در چمستان جان یک مرد ۶۰ ساله را گرفت

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۷ و ۲۸ دقیقه امروز به دنبال تماس مردمی با مرکز پیام اورژانس آمل یک مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن اعلام و همکاران پایگاه اورژانس چمستان به محل حادثه واقع در روستای کلین خونی چمستان اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک پیرمرد ۶۰ ساله بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن ناشی از بخاری گازی، به هنگام خواب دچار مسمومیت شدید شد و تیم اورژانس بعد از رسیدن به محل حادثه پس از بررسی وضعیت دریافتند که این فرد فاقد علائم حیاتی و مدت زیادی از فوت او گذشته است.