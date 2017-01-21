  1. استانها
  2. مازندران
۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۵۵

قاتل خاموش در چمستان جان یک مرد ۶۰ ساله را گرفت

قاتل خاموش در چمستان جان یک مرد ۶۰ ساله را گرفت

نور - مسمومیت با گاز مونوکسید کربن سبب مرگ یک مرد ۶۰ ساله در روستای کلین خونی چمستان نور شد.

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فوریت های پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۷ و ۲۸ دقیقه امروز به دنبال تماس مردمی با مرکز پیام اورژانس  آمل یک مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن اعلام و همکاران پایگاه اورژانس چمستان به محل حادثه واقع در روستای کلین خونی چمستان اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک پیرمرد ۶۰ ساله بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن ناشی از بخاری گازی، به هنگام خواب دچار مسمومیت شدید شد و تیم اورژانس بعد از رسیدن به محل حادثه پس از بررسی وضعیت دریافتند که این فرد فاقد علائم حیاتی و مدت زیادی از فوت او گذشته است.

کد مطلب 3883595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها