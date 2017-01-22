کریستن استوارت درباره «تکنیک پیشگامانه فیلم» مقاله نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کریستن استوارت بازیگر «گرگ و میش» و «خریدار شخصی» یک مقاله تحقیقی درباره روش «انتقال سبک عصبی» (neural style transfer) نوشته است. این روش یک تکنیک کمتر شناخته شده است که از هوش مصنوعی استفاده میکند تا یک تصویر را به سبک یک تصویر دیگر، دوباره پیکربندی کند.
مقاله استوارت که با همراهی بائوتیک جیجوشی یکی از مهندسان کمپانی ادوبی و دیوید شاپیرو تهیه کننده نوشته شده است، به تلاشهای او در ساختن نخستین تجربه کارگردانیاش یعنی فیلم کوتاه «بیا شنا کن» مرتبط است. این فیلم روز پنجشنبه پیشنمایش جهانی خود را در فستیوال فیلم ساندنس داشت. این مقاله که «زنده کردن امپرسیونیسم با انتقال سبک عصبی در فیلم بیا شنا کن» نام دارد، روز چهارشنبه در وبسایت دسترسی آزاد arXiv.org متعلق به دانشگاه کورنل قرار گرفت که جایگاه جمعآوری آنلاین برای مقالات تحقیقی علمی است.
این مقاله فیلم ۱۷ دقیقهای «بیا شنا کن» را به عنوان «یک نمایش شاعرانه و امپرسیونیستی از مردی دل شکسته زیر آب» توصیف میکند که «در یک نقاشی (که خود استوارت آن را کشیده) از مردی که از خواب برمیخیزد ریشه دارد» و «افکاری را که یک فرد در نخستین لحظات بیدار شدن تجربه میکند به نمایش میگذارد.» با استناد به این مقاله، از انتقال سبک عصبی در صحنههای ابتدایی و پایانی فیلم استفاده شد تا این سبک از نقاشی را به تصاویر فیلمبرداری شده منتقل کند.
در ادامه، متودولوژی و پروسه این فرم پیشگامانه از جلوههای بصری با جزییات کامل در سه صفحه توضیح داده میشود و بیشتر روی سختیهای به دست آوردن یک تصویر متحرک کیفیت بالا تمرکز میکند.
استوارت در گذشته هم نشان داده که از استفاده کردن از تکنیکهای خلاقانه غیرسنتی ترسی ندارد. در سال ۲۰۱۴، او مصاحبهای با وبسایت مری کلر انجام داد و در آن شعری نو را با سبکی منقطع که به تازگی نوشته بود خواند.
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