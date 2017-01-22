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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

در شهر آستانه؛

«استفان دی‌میستورا» با وزیر خارجه قزاقستان دیدار کرد

«استفان دی‌میستورا» با وزیر خارجه قزاقستان دیدار کرد

«استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز با «خیرات عبدالرحمانوف» وزیر خارجه قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه با «خیرات عبدالرحمانوف» وزیر خارجه قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص برخی تحولات از جمله مذاکرات صلح سوریه در شهر «آستان» قزاقستان گفتگو کردند.

این در حالی است که گفته می شود دی میستورا پیش از دیدار با وزیر خارجه قزاقستان، دیداری را با نمایندگان هیأت روسی در شهر آستانه برگزار کرده است.

گفتنی است، مذاکرات صلح سوریه قرار است از فردا دوشنبه در شهر «آستانه» قزاقستان آغاز شود.

کد مطلب 3883940

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