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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۳

یک شایعه قوت گرفت؛

احراز هویت با فناوری شناسایی صورت در آیفون ۸

احراز هویت با فناوری شناسایی صورت در آیفون ۸

شرکت اپل  همیشه به ارائه فناوری های نوین در تلفن های هوشمند خود مشهور است. درهمین راستا شایعاتی مبنی براستفاده از فناوری شناسایی صورت در آیفون ۸ قوت گرفته است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مک رومرز، باوجود آنکه مدت کوتاهی از آغاز ۲۰۱۷ میلادی نگذشته اما شایعات متعددی درباره  قابلیت های آیفون ۸ در بازار وجود دارد.

 به هرحال گزارش جدید «مینگ چی کو»، تحلیلگر فناوری این رسانه خبری نشان می دهد احتمالا نسل جدید آیفون ها شامل فناوری پیشرفته  شناسایی صورت است و حتی می تواند حالت های احساسی مختلف فرد را تشخیص دهد.

به نوشته کو طراحی جدید نمایشگر آیفون، مهندسان اپل را مجبور کرده راه حل جدیدی برای ایجاد امنیت در دستگاه بسازند.

 در حقیقت کارشناسان معتقدند این تلفن هوشمند یک صفحه نمایش OLED بدون لبه خواهد داشت که گوشه های تلفن را نیز در برمی گیرد.  

کد مطلب 3883945

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