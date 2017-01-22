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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸

با صدور اطلاعیه ای؛

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی «حادثه تلخ پلاسکو» را تسلیت گفت

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی «حادثه تلخ پلاسکو» را تسلیت گفت

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای «حادثه تلخ پلاسکو» و شهادت عده ای از آتش نشان ها را تسلیت گفت.

به گزاش خبرگزاری مهر، در پی شهادت جمعی از آتش‌نشانان در حادثه پلاسکو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای شهادت آنها را تسلیت گفت.

در این اطلاعیه آمده است:‌ خبـر تلخ و دردناک حادثۀ دلخراش آتش سوزی و ریزش ساختمانی در مرکز تهران، و شهادت جمعی از آتش‌نشانان فداکار سازمان آتش نشانی، مایۀ  اندوه و تأسف فراوان گردید. به درستی که  براساس آیـۀ "ومن احیاها فکانما احیاالناس جمیعا"، کسی که برای نجات جان یک نفر تلاش کند و یا یک نفر را زنده کند، گویا تمام مردم را زنده کرده است، واین بهترین توصیف و تمجید از مجاهدت های آتش نشانان فداکار است.  

این اطلاعیه تصریح کرده است: شجاعت، شهامت و فداکاری آتش‌نشانان گمنام و بی ادعا که در عملیات نجات مردم از حریق گسترده، با ایثارگری متعهدانۀ خود، دچار سانحه شده و یا جان خود را در این کارزار از دست دادند،  دل هر انسان آزاده ای را از تحسین و تمجید توأم با اندوه، آکنده می‌سازد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی،  ضمن عرض تسلیت به ملت عزیز ایران اسلامی و خانوادۀ بزرگ آتش نشانان، که همواره یار و مددکار عرصۀ برگزاری مراسم و مناسبت ها و بزرگداشت ایام الله انقلاب اسلامی بوده اند، از درگاه ایزد متعال برای آنانی که در این ابتلا و امتحان، دچار خسارت شدند، سلامت و تندرستی  و  برای آتش نشانان شهید این حادثه، غفران و رحمت واسعۀ الهی طلب کرده  و اعلام می دارد؛  نام و آوازه آتش نشانان  قهرمان،  ایثارگر و فداکار این حادثه، برای همیشه در تاریخ  مجاهدت‌های این کشور ثبت خواهد شد.

در پایان این اطلاعیۀ تسلیت، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از عموم مردم فهیم و عزیز، دعوت می‌کند، تا ضمن دعا به درگاه خداوند سبحان، برای مجروحان این حادثه، در مراسم تشییع و بزرگداشت شهدای آتش نشان، نیز با حضور پرشور و گستردۀ خود از مجاهدت های شجاعانه و فداکاری متعهدانۀ آنان تجلیل به عمل آورند.

کد مطلب 3884014
محمد مهدی ملکی

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