لایحه سازمان مدیریت بحران در حال بازنگری در مجلس است

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با اشاره به اینکه حضور نمایندگان مجلس در حادثه پلاسکو مثبت است، گفت:حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این حادثه امری مثبت است زیرا در حال حاضر لایحه سازمان مدیریت بحران در مجلس قرار دارد وحالا در مرحله بازنگری قرار دارد که امیدارم به قانون دائمی تبدیل شود.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از حوادث اینچنینی، قوانین و مقررات محکم در کنار مسئولیت اجتماعی شهروندان به طور همزمان کمک می کند.

وی با اشاره به نقش صنعت بیمه نقش مهمی در ایمنی ساختمان دارد ،گفت:در بسیاری از کشورهای دنیا صنعت بیمه به موارد ایمنی ساختمان نظارت می کند همچنین برای افراد مهم است که سقف بالای سرشان از چه میزان ایمنی بر خوردار است و امیدوارم این حادثه سبب شود که به اینگونه مسائل به شکل جدی تری توجه شود.