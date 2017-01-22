به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مکبث زار» یا «تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند مکبث» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی، روزهای ۴ و ۵ بهمنماه در پلاتو آفتاب بندرعباس با ۲ اجرا میزبان تماشاگران می شود و سپس برای اجرای همین نمایش راهی شهرکرد میشود. گروه اجرایی این نمایش پس از اجرا در ۲ شهر نامبرده، برای اجرا در شهر مونیخ آلمان به این کشور پرواز میکند.
«مکبث زار» که برای اجرا در جشنواره مونیخ به کشور آلمان دعوت شده، پیش از این نیز در جشنوارههای جهانی حضور موفق و درخشانی داشته است. همچنین ابراهیم پشتکوهی با همین نمایش، در سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر در شهرهای یزد و آمل روی صحنه رفت که با استقبال بینظیر تماشاگران روبهرو شد.
در این نمایش محمد سایبانی، داوود اسلامی، بهروز عباسی، حسین اصیلی، بهنام پانیزه، الهام اسکندری، سارا شاهی و بهرنگ عباسپور بازی دارند. دیگر عوامل این اجرا عبارتند از: سیما کهنمویی (دستیار کارگردان)، ام. جی. جایباش (منشی صحنه)، ابراهیم پشتکوهی (طراح صحنه)، فاطیما پشتکوهی (طراح لباس)، بهرنگ عباسپور، عماد زارعی (موسیقی)، بودا عباسنیا (طراح پوستر و عکاس)، احمدرضا حجارزاده (مشاور امور رسانه و روابط عمومی).
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