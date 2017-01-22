اینترنت رایگان برای گردشگران در نوروز ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیست ‌و ‌سومین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شامگاه گذشته ۲ بهمن‌ماه با حضور مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری، فیاضی معاون توسعه مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد و به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این جلسه که با دستور جلسه بررسی خدمات ویژه نوروز ۹۶ برای نوروزی متفاوت و تعیین روز رزمایش اعضای ستاد برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌های عضو درخصوص عناوین فعالیت‌ها و خدمات ویژه نوروز ۹۶ که در ۸ بند دسته‌بندی‌شده بود، نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه دادند و تعیین روز رزمایش اعضای ستاد به اخذ نظر تمامی دستگاه‌های عضو و اعلام نتیجه در جلسه بعدی ستاد موکول شد.

بررسی ۸ بند فعالیت‌های ستاد برای نوروز متفاوت ۹۶

ایجاد و راه‌اندازی سامانه خدمات سفر و گردشگری، اجرای طرح فرهنگی نوروزگاه‌ها در سایت‌های تاریخی و فرهنگی ملی و جهانی، دایر کردن بازارچه‌های موقت و دائمی صنایع‌دستی، راه‌اندازی سیستم وای‌فای رایگان برای مردم در مسیرهای گردشگری، برپایی جشن‌های نوروزی، راه‌اندازی کمپ‌های بین‌راهی به‌عنوان استراحتگاه جاده‌ای برای توقف کوتاه مردم و مسافران، تولید کلیپ محتوایی و اطلاع‌رسانی از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی کشور و نمایش در تمامی وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی و اجرای طرح هر استان یک نماد برای نوروز ۹۶، فهرست عناوین خدمات ویژه برای نوروز بود که موردبحث و بررسی اعضای ستاد قرار گرفت.

هماهنگی دستگاه‌ها، شان ستاد هماهنگی خدمات سفر را روشن می‌کند

مرتضی رحمانی‌موحد معاون گردشگری با بیان این‌که برای داشتن نوروزی متفاوت و ویژه، اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های عضو ستاد باید بیش‌ازپیش سامان‌دهی شود، تصریح کرد: هماهنگی، هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌ها که در این ستاد به‌عنوان یک‌نهاد قانونی شکل‌گرفته است، شأن و جایگاه ستاد هماهنگی خدمات سفر را برای همه روشن می‌کند.

معاون گردشگری اضافه کرد: با توجه به بار تجربه و هم‌افزایی که در مجموعه ستادهای استانی ایجادشده است، می‌توانیم نوروز ۹۶ را به فضایی متفاوت و ویژه تبدیل کنیم.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های هر سه حوزه برای برپایی نوروزی متفاوت استفاده کند، عناوینی از فعالیت‌ها که در ۸ بند تهیه‌شده است با اعلام نظر اعضای ستاد، جمع‌بندی و در استان‌ها اجرا خواهد شد.

معرفی شهرهای برتر انگیزه‌ای برای تحرک و تسریع فعالیت‌های ستاد

حجت الله غلامعلی معاون فرهنگی، اجتماعی مرکز مطالعات وزارت کشور در این جلسه با اشاره به اینکه برای معرفی شهرهای برتر در حوزه عملکرد ستاد هماهنگی خدمات سفر باید چارچوب مشخصی تعریف شود، گفت: معرفی شهرهای برتر، انگیزه بسیار خوبی برای تحرک بخشیدن به فعالیت‌های ستاد است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ۶۰ شهر با شهرهای خارج از کشور تفاهم‌نامه خواهرخواندگی دارند، می‌توانیم از این ظرفیت برای برپایی جشن‌های نوروزی متفاوت استفاده کنیم.

ضرورت توجه جدی به بخش سلامت در فعالیت‌های ستاد

پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم گفت: پیشنهاد می‌کنم بخش سلامت را به بندهای این عناوین اضافه کنیم، با توجه به اهمیت بخش بهداشت و درمان، باید این موضوع را یا در کمپ‌های بین‌راهی موردتوجه قرار دهیم و یا به‌طور مستقل، کمپ‌هایی را برای این بخش سلامت در حوزه ستاد راه‌اندازی کنیم.

مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان هلال‌احمر نیز در این جلسه گفت: آموزش تغییر رفتار رانندگان موضوعی بود که سال گذشته در قالب ستاد هماهنگی سفر موردتوجه قرار گرفت و بازخورد بسیار مطلوبی داشت.

وی ادامه داد: کمپین پیشگیری از تصادفات جاده‌ای تجربه موفقی بود که باید در نوروز ۹۶ هم تکرار شود، ما برای اجرای این برنامه به همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های عضو ستاد نیازمندیم.

نظرات مردم و گردشگران در برنامه‌های ستاد مورد توجه قرار گیرد

همچنین رضایی مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی در این جلسه با اشاره به تأثیرات مثبت، اقدامات ستاد هماهنگی خدمات سفر، گفت: بازخورد مردم و مسافران از فعالیت‌های ستاد موضوع مهمی است که باید در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات آتی موردتوجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: معرفی دستگاه‌هایی که بهترین عملکرد را داشته‌اند برای تشویق و ترغیب، اعضای ستاد در ارائه خدمات متفاوت و ویژه به مسافران و گردشگران بسیار مؤثر است.

پس از اعلام نظر، نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر، مقرر شد پیشنهادهای مطرح شده به عناوین فعالیت‌ها اضافه شود و پس از آن به عنوان مصوبه ستاد برای اجرا، به دستگاه‌های عضو ارسال شود.