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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

پیش از ظهر امروز صورت گرفت؛

تجمع بازنشستگان پیش از موعد مقابل مجلس در اعتراض به بی‌عدالتی‌ها

تجمع بازنشستگان پیش از موعد مقابل مجلس در اعتراض به بی‌عدالتی‌ها

جمعی از بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی در اعتراض به تبعیض و بی عدالتی در پرداخت مستمری خود، در مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از بازنشستگان پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی، طی چندمین بار در هفته های اخیر، پیش از ظهر امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این بازنشستگان با اشاره به پرداخت ۳۰ سال حق بیمه از سوی خود، خواستار محاسبه سال های بیست و نهم و سی ام حق بیمه به عنوان مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی خود هستند، اما سازمان تامین اجتماعی به بهانه بازنشستگی پیش از موعد آنها (با ۲۵ سال کار)، میانگین سالهای بیست و چهارم و بیست و پنجم خدمت کاری را مبنای مستمری قرار داده است.

تجمع کنندگان با اشاره به تبعیض آشکار در این زمینه و تضییع حقوق خود، خواستار اقدام مجلس برای حل این معضل شده اند .

کد مطلب 3884248

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    نظرات

    • تقی IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
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      منم بازنشسته پیش از موعد هستم با 25سال سابقه 30روز حقوق با میانگین 24و25 سال خدمت مبنای محاسبه مستمری بوده وپرداخت شده اگر با 25روز حقوق محاسبه وپرداخت میشد محل اشکال واعتراض بود خلاصه من متوجه اعتراض وتضییع حقوق این بازنشستگان نشدم
    • علی بیابانی راد IR ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
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      سلام اگر می خواهید .من بگویم.بشنو از حقوق بد بختان باز نشسته ارتش که کمتر از مستمری است حتی از کمیته امدادی حتما فا میل ارتشی باز نشسته دارید.

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