به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از بازنشستگان پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی، طی چندمین بار در هفته های اخیر، پیش از ظهر امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این بازنشستگان با اشاره به پرداخت ۳۰ سال حق بیمه از سوی خود، خواستار محاسبه سال های بیست و نهم و سی ام حق بیمه به عنوان مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی خود هستند، اما سازمان تامین اجتماعی به بهانه بازنشستگی پیش از موعد آنها (با ۲۵ سال کار)، میانگین سالهای بیست و چهارم و بیست و پنجم خدمت کاری را مبنای مستمری قرار داده است.

تجمع کنندگان با اشاره به تبعیض آشکار در این زمینه و تضییع حقوق خود، خواستار اقدام مجلس برای حل این معضل شده اند .