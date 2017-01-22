سردبیر عصر اندیشه استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در یادداشت کوتاهی با ذکر دلایل این تصمیم نوشت: عصر اندیشه به سبب بحران مالی و فشارهای پرشمار پس از ٣٠ ماه از حرکت ایستاد، اما منش و روشی که به آن باور داریم، با چنین موانعی متوقف نخواهد شد. برای تیم ما همواره استقلال بر انتشار اولویت داشت و بر این اصل در سرمقاله‌های مجله تاکید کرده بودیم.

از همراهی خوانندگان ارزشمندمان در این ١٣ شماره سپاسگزارم. حمایت‌های بی‌دریغ و نقدهای راهگشای آنان چراغ راه ما خواهد ماند. بی‌تردید اگر روزی در جریان اتفاقات این دوران قرار گیرند، خواهند دانست که علیرغم همه مصائب، از هیچ کوششی برای بلوغ مجله فروگذار نکردیم. از همکارانم که با وجود همه فشارهای طاقت سوز تا روز آخر جوانمردانه یاری‌ام کردند و همچنین از شورای مشاوران مجله که یاورمان بودند، تشکر می کنم.

شماره اول این مجله شهریور ١٣٩٣ به ٣ زبان در ۱۳۴ صفحه و شماره آخر آن که فضلی‌نژاد سردبیری کرد، در دی ١٣٩٥ به ٤ زبان فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی در ٢٤٨ صفحه روی کیوسک‌های مطبوعاتی رفت.

همچنین در طول این دو سال، عصر اندیشه پنج «شب علوم انسانی» را با حضور اندیشمندان برجسته داخلی و خارجی در فرهنگسرای اندیشه برگزار کرد که آخرین آن در مهرماه امسال به «جشن موسیقی و اندیشه» اختصاص داشت و کیک دو سالگی این مجله با حضور دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر شاهین فرهت، لوریس چکناواریان، مصطفی رحماندوست، پرفسور یحیی بونو و جمعی از چهره‌های شاخص فرهنگی کشور بریده شد.

عصر اندیشه در این دوره، گالری اندیشمندان علوم انسانی شامل ٥٠ نقاشی استاد علیرضا ذاکری از متفکران و نویسندگان را با حضور رئیس مجلس افتتاح کرد و در نمایشگاه مطبوعات سال ١٣٩٤ نیز رتبه اول نشریات بخش خصوصی را در حوزه دین و اندیشه کسب کرد.

فضلی‌نژاد که ١٣ شماره سردبیری مجله عصر اندیشه را برعهده داشت، از سال ١٣٧٦ فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و پژوهشی خود را آغاز کرد. وی در ٢٠ سال گذشته با نشریات مختلفی از جامعه و نشاط تا انتخاب و کیهان همکاری کرده و نویسنده کتاب‌های سینما، سیاست، آزادی (١٣٧٩)، دوئل با سینما (١٣٨١)، شوالیه‌های ناتوی فرهنگی (١٣٨٦)، ارتش سری روشنفکران (١٣٩١) و شاه کلید انگلیسی (در دست نشر) است.