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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

آغاز نشست سه جانبه ایران-ترکیه-روسیه در آستانه

شبکه المیادین از شروع رایزنی های سه جانبه ترکیه، روسیه و ایران در شهر آستانه پایتخت قزاقستان خبر داد.

کد مطلب 3884289

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