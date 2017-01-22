https://mehrnews.com/xH2Nd ۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳ کد مطلب 3884289 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳ آغاز نشست سه جانبه ایران-ترکیه-روسیه در آستانه شبکه المیادین از شروع رایزنی های سه جانبه ترکیه، روسیه و ایران در شهر آستانه پایتخت قزاقستان خبر داد. کد مطلب 3884289 کپی شد مطالب مرتبط تقدیر «پوتین» از قزاقستان به دلیل برگزاری موفق نشست «آستانه» تشریح توافق مسکو، تهران و آنکارا درباره مناطق کاهشتنش در سوریه تشکیل کارگروه ایران، ترکیه و روسیه برای مناطق کاهش تنش در سوریه/ آستانه ۶ هفته اول شهریورماه برچسبها ایران روسیه قزاقستان آستانه
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