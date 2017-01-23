به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تونباید بکشی» شامل یادداشت‌های یورگن تدنهوفر، روزنامه‌نگار آلمانی به کشورهای ایران، سوریه، مصر و لیبی با ترجمه حسین تهرانی از سوی نشر کتاب کوله‌پشتی منتشر شد.

تودنهوفر سیاستمدار، روزنامه‌نگار و مدیر سابق رسانه‌ای کشور آلمان و دارای مدرک دکتری در زمینه حقوق است. وی به مدت ۱۸ سال نماینده حزب دموکرات مسیحی در مجلس آلمان بود و در افکار عمومی از مشهورترین موافقان مجاهدان افغان در نبرد با نیروهای شوروی به شمار می‌رفت.

وی در دوران فعالیت خبری خود بارها در سفرهای پرحادثه به مناطق در حال جنگ در خاورمیانه سفر کرده است که از جمله آنها می‌توان به سفر وی به شوروی و حضور در حمله مجاهدین به پادگان شوروی اشاره کرد که وی را بسیار مشهور کرد.

سفر وی به عراق و حضور در مناطق نظامی که خبرنگاران امکان حضور در آن را نداشتند، سفر به کشور لیبی در خلال جنگ داخلی سال ۲۰۱۱، سفر به سوریه در سال ۲۰۱۱ و دیدار و گفتگو با بشار اسد و سفر وی در سال ۲۰۱۴ به موصل به عنوان مرکز حکومت داعش که در قالب کتابی با عنوان ۱۰ روز با داعش منتشر شد از مهمترین فعالیت‌های وی به شمار می‌رود.

این سیاستمدار و روزنامه‌نگار آلمانی به دلیل روابط نزدیک خود با علیرضا شیخ‌عطار، سفیر اسبق ایران در کشور آلمان، طی سال ۲۰۰۸ به ایران سفر کرد و با چهره‌هایی چون آیت‌الله کعبی، معاونان وقت وزارت امور خارجه بازدید و از نزدیک رآکتور تحقیقاتی تهران و فرآیند تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در ایران را دید.

کتاب «تو نباید بکشی» حاصل هفت ماه حضور وی در خاورمیانه در خلال سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ است که در آن وی به همراه همکارانش از مشاهدات خود صورت جلساتی تهیه و در تالیف این کتاب از آنها بهره برده است.

وی در بخشی از این کتاب شرح دیدارش با آیت‌الله کعبی را اینگونه شرح داده است: ملاقات‌مان با آیت‌الله کعبی قرار بود با حضور پررنگ فیلمبرداران ایران انجام شود. چون من چنین چیزی را نمی‌خواستم، میزبانم بلافاصله از این مسئله صرف‌نظر کرد. ولی فدریک اجازه یافت فیلم‌برداری کند. من اسم این کار را میهمان‌نوازی می‌نامم. آیت‌الله نه فقط ظاهری بسیار آراسته داشت، بلکه خوش اخلاق هم بود. حتی سخت‌ترین سوال‌ها هم باعث نمی‌شدند که او رنجیده خاطر و ترشرو شود. از او پرسیدم چطور موفق به انجام این کار می‌شود؟ پاسخ داد: «sadness in your heart, smile in your face» (حتی اگر در درون غصه داری، باید لبخند بزنی).

کتاب «تونباید بکشی» را نشر کوله‌پشتی با خرید حق‌کپی‌رایت آن از نویسنده و قیمت ۳۰ هزار تومان در ایران منتشر کرده است.