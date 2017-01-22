کتابخانه آیت بازگشایی شد/کتابخانه های رسالت وطباطبایی درنوبت اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، کتابخانه عمومی شهید آیت پس از دوره نوسازی با اعتباری بالغ بر حدود ۴ میلیارد ریال بازگشایی شد.

این کتابخانه واقع در خیابان دماوند ،پل تهران نو، مسیل باختر شمالی پارک تسلیحات، به عنوان یکی از کتابخانه های قدیمی و پر رفت و آمد شهر تهران که نزدیک به ۵۰ سال قدمت دارد، با حضور علی نیکنام مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران، اکرم نادری معاون اداره کل کتابخانه های استان تهران، مدیر و اعضای شورای عالی محله، مسئولین، کتابداران، اعضای کتابخانه و علاقه مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی بازگشایی شد.

علی نیکنام مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران در این مراسم با تسلیت شهادت آتش نشانان گفت: با وجودی که سال بازگشایی کتابخانه آیت به سال ۴۸ برمی گشت و علی رغم اینکه تاکنون استقبال خوبی از این کتابخانه شده بود اما این کتابخانه بعد از حدود ۵۰ سال فعالیت ، نیاز به تعمیرات جدی داشت.

وی با بیان اینکه کتابخانه شهید آیت جزو کتابخانه های خوب تهران محسوب می شود، گفت: خوشبختانه اعتبار خوبی برای تعمیرات و نوساز این کتابخانه اختصاص یافت و همکاران ما در حوزه عمرانی برای تعمیرات این کتابخانه وقت زیادی گذاشتند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران ، بخش های مستقل مرجع ؛ کودک ، ماخذ و دو سالن مطالعه برای بانوان و آقایان کتابخانه شهید آیت را شرایط ایده آلی برای مطالعه در این کتابخانه ذکر کرد.

علی نیکنام با بیان اینکه کتابخانه ها نقش بسیار مهمی در ترویج کتاب و کتابخوانی دارند یادآور شد: امیدواریم همکارانمان که در این کتابخانه فعالیت می کنند همچون سالهای گذشته با فعالیت پویا و مستمر، سبب جذب اعضای بیشتری به کتابخانه شوند.

به گفته این مسئول ارشد کتابخانه های عمومی استان تهران، حدود ۳۰ هزار کتاب در مخزن کتابخانه آیت وجود دارد و علاقه مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی می توانند همه روزه از این مخزن استفاده کنند.

وی افزود: تمامی کتابخانه های شهر و استان تهران که نیازمند به نوسازی و تجهیزات به روز دارند در دستور کار برای نوسازی قرار دارند و هم اکنون نیز ۴ کتابخانه اشرفی اصفهانی ، نظامی گنجوی ، مطهری و نیروی زمینی در آستان اتمام تعمیرات هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران خبر داد کتابخانه های رسالت و طباطبایی نیز به نوبت در دستور کار جهت نوسازی و تجهیزات در سال آینده قرار خواهند گرفت.

«عباس اکبری» مدیرشورای عالی محله نیز در این مراسم طی سخنان کوتاهی گفت: اگرچه ما طلای نابی به نام کتابخانه آیت در محله خودمان داریم اما اگر این کتابخانه ، مخاطبی نداشته باشد ، بی شک کارایی نخواهد داشت. این کتابخانه هر چند مشتریهای خودش را دارد اما باید مخاطب جویی کنیم و به دنبال مخاطبین بیشتر برای این کتابخانه باشیم که یکی از راهکارها ؛ تعامل با مدیران مدارس برای حضور دانش آموزان در کتابخانه یا تعامل با امام جماعت مساجد و اعضای بسیج محله است. چرا که ما نیاز داریم «کتاب» را به بهانه های مختلف ترویج دهیم.

نیکنام نیز در ادامه یادآور شد: تمامی کتابخانه های ما، محلی برای رفت و آمد آدم های فرهنگی هستند. ضمن اینکه معمولا در کتابخانه ها، نشست ها و مسابقات مختلف فرهنگی برگزار می شود و ما خواهان تعامل و همکاری بیشتر از سوی شورای عالی محله و شهرداری ناحیه با این کتابخانه هستیم.

وی افزود: با وجود تلاش های فراوان همکاران ما در کتابخانه شهید آیت ، اما متاسفانه صدای فعالیت همکاران ما کمتر به گوش مردم محله می رسد و باید همه کمک کنیم تا این صداها به گوش بیشتر مردم برسد. این درحالی است که معمولا کتابخانه های ما با مدارس تعامل خوبی دارند و هر چند یکبار، نشست «کتابخوان مدرسه» در مدارس برگزار می شود. متاسفانه سرانه مطالعه کتاب در کشور مطلوب نیست و باید همه تلاش کنیم تا این سرانه به این نقطه مطلوب برسد.

سعیدکاظمی عضو دیگر شورای عالی محله ضمن قدردانی از تلاش های مدیرکل کل کتابخانه های عمومی استان تهران، نقطه نظرات خودش را در حوزه تعامل کتابخانه با مخاطبین بیان کرد.

درخاتمه نیز لیلاحسین نیا مسئول کتابخانه عمومی شهید آیت نیز با اشاره به قدمت خدمات رسانی توسط این کتابخانه گف: این کتابخانه از کتابخانه های قدیمی نهاد است و حدود ۵۰ سال در این منطقه به ارایه خدمات می پردازد. افراد زیادی در منطقه به این کتابخانه وابسته اند و امید است که این تغییرات، جذب بیشتر افراد به این مرکز فرهنگی را موجب شود.