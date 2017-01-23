صبا به بازیکن باتجربه نیاز دارد/ می توانستیم ماشین سازی را ببریم

حنیف عمران زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از حضورش در صبای قم گفت: خوشحالم که به صبا پیوستم. این تیم را کاملا می شناسم و با توجه به اینکه شرایطم به گونه ای بود که باید در تهران فوتبالم را ادامه می دادم صبا را انتخاب کردم و از این انتخاب راضی هستم.

وی در خصوص تساوی تیمش برابر ماشین سازی تبریز گفت: هر دو تیم موقعیت های خوبی داشتند. هم ما و هم ماشین سازی می توانستیم در این بازی به گل دست پیدا کنیم اما سرمای هوا و یخ زدگی زمین از کیفیت کار هر دو تیم کاسته بود.

مدافع صبای قم تاکید کرد: می توانستیم در این بازی به پیروزی برسیم اما یک امتیاز هم در خانه حریف برای ما خوب بود و امیدوارم بتوانیم در بازی های آینده نتایج بهتری کسب کنیم.

عمران زاده در خصوص وضعیت بازیکنان صبای قم گفت: تیم ما بازیکن باتجربه کم دارد و اکثر نفرات صبای قم بازیکنان جوان هستند و فکر می کنم مسئولین باشگاه باید چند بازیکن باتجربه را جذب کرده تا بتوانند در کنار جوان ها و بازی های خوبی که از خود ارائه می دهند صبای قم را از قعر جدول نجات دهند.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا از وضعیت تیم سابق خود خونه به خونه خبر دارید یا خیر؟، گفت: برای نتایج این تیم ناراحتم چون پنج ماه کاپیتان این تیم بودم. به خاطر شرایط همسرم مجبور بودم که به تهران برگردم. تنها ناراحتی من به خاطر حاج قاسم است که هزینه زیادی برای این تیم انجام داده و فشار زیادی روی اوست. حتی مسئولان استان هم به او کمک نمی کنند. او باید تلاش کند تا تیم سر پا بماند. امیدوارم این تیم بتواند به لیگ برتر صعود کند.