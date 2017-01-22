حادثه پلاسکو تلنگری برای نشان دادن کمبودهای آتش نشانی کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده و عوامل تیپ ۲۹۲ زرهی شهید آزادی دزفول ظهر امروز یکشنبه با حضور در محل سازمان آتش نشانی با مدیر و پرسنل این سازمان دیدار کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول در این نشست صمیمی اظهارکرد: فاجعه رخ داده در ساختمان پلاسکوی تهران بسیاردردناک بود.

عبدالحسین معظم فر بابیان اینکه ما آتش نشانان همه از یک خانواده هستیم، افزود: به محض اینکه انفجار مذکور رخ داد ما در سازمان آتش نشانی دزفول با تماسی که با تهران داشتیم اعلام آمادگی کردیم که با تمام توان در خدمت هموطنان و همکاران هستیم که اعلام شد که از نظر نیرو مشکل وکمبودی ندارند.

وی عنوان کرد: حادثه مذکور تلنگر مهمی بود تا همه مسئولان کشوری و استانی و حتی شهرستانی کمبود محسوس تجهیزات آتش نشانی را به وضوح ببینند و به فکر تجهیز این سازمان از نظر تجهیزات سخت افزاری باشند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول ادامه داد: پس از وقوع این حادثه شهروندان فهیم و با احساس شهرستان بصورت شبانه روزی در ایستگاه های آتش نشانی حضور پیدا می کنند و با گل و شمع و تقدیر و حرف های دلگرم کننده به ما روحیه مضاعف می دهند که جا دارد از طرف تمام پرسنل سازمان تقدیر ویژه ای از آنها داشته باشیم.

معظم فر همچنین به حضور بیشمار و متعدد مسئولان شهرستان برای ابراز همدردی نیز اشاره و از آنها تشکر کرد.

وی برای تمامی آتش نشانان شهید کشور و به ویژه شهیدان آتش نشان حادثه پلاسکو آرزوی علو درجات کرد و گفت: قطعا ما ادامه دهنده راه این بزرگواران و عزیزان خواهیم بود.