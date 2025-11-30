به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پرسنل شهرداری در خط مقدم خدمت‌رسانی به شهروندان هستند، اظهار کرد: در آتش‌سوزی هفته گذشته در صادقیه صحنه‌ای از خدمتگزاری نیروهای خدوم شهرداری را دیدیم. از آقای حمیدرضا طالقانی‌نیا در ایستگاه ۷۷ آتش نشانی برای حفظ جان شهروندان در این حادثه تقدیر می‌کنیم.

وی افزود: این پرسنل جای تقدیر دارند و مشکلات آنها باید حل شود. مدتهاست آتش‌نشانان درگیر سختی کار هستند. بعد از حادثه پلاسکو سختی کار این قشر در تمام کشور دنبال شد جز تهران. البته مشکل از شهرداری نیست و باید در جایگاه دیگری دنبال شود.

علوی همچنین تصریح کرد: هم موضوع سختی کار آتش‌نشانان باید دنبال شود و هم در مورد برگزاری آزمون تبدیل وضعیت پرسنل به خدمات اداری شهری که پنج ماه پیش برگزار شد، توضیح داده شود. فوق‌العاده خاص و مالیاتی که از رفاهیات پرسنل کاهش یافته بود، باید مورد پیگیری قرار بگیرد. شهرداری به تنهایی نمی‌تواند و اگر نیاز به لایحه شورا دارد، ما آماده همکاری هستیم.

وی با بیان اینکه پرسنل با موافقت مبدا و مقصد در شهرداری جابجا می‌شوند، خاطرنشان کرد: اینکه استعلامات در جابجایی‌ها حذف شده، اقدام خوبی است و از این اقدامات خوب باید گفت.