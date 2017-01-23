«جبهه مردمی» نمادی از ماهیت زاینده و پیشرونده انقلاب اسلامی است

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- علی رضایی: یک کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: سرمایه انسانی جبهه مردمی نیروهای انقلاب، فراتر از انتخابات پیش رو، می تواند نقشی تعیین کننده در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی سال های آتی کشور داشته باشد و به همین خاطر، ضمن استفاده از ظرفیت های این جبهه در دو انتخابات پیش رو، نباید ظرفیت های بالای آن را به برخی کنش های زودگذر انتخاباتی و تبلیغاتی تقلیل داد.

تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی باعث شده تا سوالاتی درباره کارکردها و چرایی تشکیل چنین جبهه ای در اذهان عمومی به‌ وجود آید. برخی می پندارند که این جبهه آمده است تا جای احزاب انقلابی را بگیرد و خشت اول تشکیل حزب فراگیر اصولگرایی باشد و بعضی دیگر فکر می کنند که این جبهه تنها با هدف اجرای پروژه انتخابات ۹۶ تشکیل شده و پس از آن به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد.

فراتر از گمانه زنی هایی که در این رابطه صورت می گیرد، واقعیت این است که جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی محصول ابتکارعمل اعضای هیئت موسس و دغدغه آنها برای اصلاح امور کشور، بازگشت امور به ارزشهای انقلاب و مردم و پایان دادن به وضع موجود در دستگاه اجرایی کشور با هدف حل مشکلات مردم بویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی است. در واقع موسسان این جبهه به جای آنکه مشغول لابی های سیاسی شده و یا تنها در رسانه ها به طرح دیدگاه های انتزاعی و انفرادی پیرامون مسائل روز کشور بپردازند، تصمیم گرفته اند تا با اقدام و عمل خود آن هم در چارچوب آرمان هایی که به آن باور دارند، راه حل های عملی برای چالش های پیش روی کشور داده و به سهم خود گامی در مسیر کاهش مسائل پیش روی مردم بردارند.

انتخاب اعضای هیئت موسس این جبهه نیز محصول رایزنی و مشورت چندین ماهه میان طیف وسیعی از سیاسیون و نخبگان است که اسامی آنها در دو فهرست ۲۱۰ و ۱۵۰ نفره حامیان مشخص شده است.

این اسامی در واقع همان کسانی هستند که در ماههای گذشته در سکوت خبری روند شکل گیری این جبهه با مشارکت و مشورت آنها پیشرفته است. به این ترتیب می توان گفت که جبهه مردمی، با کمک گرفتن از بخش وسیعی از صاحبنظران، کوشش می کند تا روند کنش های سیاسی را از پایین به بالا تنظیم کرده و فرصت را در اختیار آنهایی دهد که به رغم توانمندی های علمی و مدیریتی، در سال های اخیر حاشیه نشین سیاست به شمار می رفته اند.

یحیی آل‌اسحاق از اعضای هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفته است: «این جبهه قرار نیست تنها به برگزاری پرشور انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ کمک کرده و پس از آن به محاق رود؛ حرکت جبهه مردمی فقط برای انتخابات نیست بلکه برنامه پایدار است تا نیروهای انقلاب با حفظ شرایط خود در مجموعه بزرگی برای همیشه انقلاب هماهنگ شوند». وی یادآوری کرده است: «استقبال مردمی از جبهه مردمی نیروهای انقلاب نشان می‌دهد تشکیل این جبهه از ضروریات و نیازهای کشور بوده است و این تشخیص و اقدام برای ایجاد این جبهه کار درستی بوده است.»

میزان بالای حمایت از این جبهه در نخستین روزهای تشکیل آن، حکایت از آن دارد که جبهه مردمی، نقش تعیین کننده ای در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم خواهد داشت. با این حال نباید این موضوع را فراموش کرد که سرمایه انسانی جبهه مردمی نیروهای انقلاب، فراتر از این انتخابات، می تواند نقشی تعیین کننده در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی سال های آتی کشور داشته باشد و به همین خاطر، ضمن استفاده از ظرفیت های این جبهه در دو انتخابات پیش رو، نباید ظرفیت های بالای آن را به برخی کنش های زودگذر انتخاباتی و تبلیغاتی تقلیل داد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، این جبهه، نمادی از ماهیت زاینده و پیشرونده انقلاب اسلامی است و نشان خواهد داد چطور انقلاب اسلامی در مسیر تکاملی خود، نسل های جدید را با آرمان های متعالی اش همراه می کند.