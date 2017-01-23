  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸

صبح امروز صورت گرفت؛

اعلام موجودیت «جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت»

اعلام موجودیت «جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت»

جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت صبح امروز با حضور برخی گروه ها مانند انجمن اسلامی دانشجویان و فارغ التحصیلان لرستان، جمعیت طرفداران نظم و قانون و جمعیت جوانان انقلاب اسلامی اعلام موجودیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت صبح امروز با حضور دبیرکل، اعضای هیات رئیسه و هیات موسس آن در مجتمع فرهنگی اسوه تهران اعلام موجودیت کرد.

این جبهه متشکل از ۱۶ حزب است که دبیرکلی آن را شهاب الدین صدر دبیرکل انجمن اسلامی پزشکان ایران برعهده دارد.

همچنین در این جبهه محمد جواد محمدی نوری دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی ،محمدحسن قدیری ابیانه دبیرکل انجمن اسلامی فارغ التحصیلان ایتالیا، علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، سید محمد میرباقری دبیرکل مجمع اندیشه و وحدت اسلامی، مهدی فتحی زاده دبیرکل حزب ۷۲تن ایران اسلامی، خلیل علی محمدزاده دبیرکل حزب رفاه ملت ایران، غلامرضا مهرعبداللهی دبیرکل کانون اسلامی مهندسین، مروتی انجمن اسلامی فارغ التحصیلان دانشگاه های ژاپن، شیری دبیرکل انجمن اسلامی دانش‌ آموختگان دانشگاه ‌های انگلستان، بهادر ولی زاده دبیرکل انجمن اسلامی دانشجویان و فارغ التحصیلان لرستان، علیرضا متانی دبیرکل حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی و حسین طجرلو دبیرکل جمعیت طرفداران نظم و قانون حضور دارند.

کد مطلب 3885052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها