به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «گلستان یازدهم» شامل خاطرات همسر شهید علی چیت‌سازیان به کوشش بهناز ضرابی‌زاده که ازسوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است، صبح امروز دوشنبه ۴ بهمن در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

گلایه مومنی از دانشگاه‌ها

در این مراسم، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در سخنان عنوان کرد: اگر خاطرات همسران شهدا نوشته نمی‌شد بدون شک تاریخ دفاع مقدس ما ناقص باقی می‌ماند. همسران شهدا نیمه‌ پنهان آنها به شمار می‌روند و اگر قصد داریم تا انسانی که انقلاب اسلامی معرفی کرده است یعنی انسان مجاهد دوست دار خدا و اهل بصیرت را روایت کنیم، باید خاطرات ایام دفاع مقدس و نیز گفته‌های همراهان حاضران در این عرصه را ثبت کنیم تا یکدیگر را کامل کنند.

وی ادامه داد: ما در حوزه هنری مفتخریم که مدبع نوع خاصی از ادبیات هستیم که رهبر انقلاب عنوان کرده‌اند ما را از ادبیات وارداتی بی‌نیاز کرده است. البته ما انتظار داشتیم که دانشگاه‌ها بیشتر از این درباره این ادبیات حرف بزنند که محقق نشده است.این نوع ویژه از ادبیات برآمده از معارف انقلاب است و خاستگاهش فرهنگی ایرانی و اسلامی ماست. اگر این ادبیات خلق نمی‌شد بسیاری از آثار قابل افتخاری که امروز در اختیار ماست را نداشتیم و با تقلید از غرب، ادبیات جنگ را زشت و سیاه و توام با پلشتی به نمایش می‌کشیدیم.

دفاع از انقلاب اسلامی با تمام وجود

در ادامه حجت‌الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در سخنانی از شهید چیت‌سازیان به عنوان فردی که خدا را می‌دید و حس می‌کرد و معاد باور بود یاد کرد و گفت: باید با گوشت و پوست از انقلاب دفاع کرد چون دشمن می‌خواهد که ما در این جغرافیا نباشیم. باید بایستیم و این ایستادن مردانگی می‌خواهد.

وی در ادامه با ذکر خاطراتی از دوران حضورش در جبهه‌های دفاع مقدس گفت: همدانی‌ها در جنگ بسیار درخشیدند. شهید چیت‌سازیان در زمره افرادی بود که شوق به رفتن در او موج می‌زد و امروز هم با کرنش به همسر ایشان عنوان می‌کنم که بدون شک در قیامت در جوار ایشان خواهید بود و در اعلی اعلیین جای خواهید داشت.

باید به ملت خالق مدافعان حرم افتخار کرد

حمید رضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم در سخنانی عنوان کرد: جایگاه شهدا در انقلاب اسلامی بسیار ویژه است. معمولا گفته می‌شود که در جامعه به شهدا افتخار می‌کنیم اما باید به آنهایی نیز که یاد شهدا را در جامعه زنده‌نگاه داشته‌اند نیز افتخار کرد، آنها که علم شهدا را برافراشته‌اند و نگاه داشته‌اند و نیز به ملتی باید افتخار کرد که امروزه پس از ۳۷ سال انقلاب را نگاه داشته‌اند؛ از شهدایی که چنان از رهبری دفاع کرده‌اند که شهدا و جوانانی را پرورش دادند که امروز مدافع حریم حرم حضرت زینب(س) هستند.

نسل تازه نویسندگان جنگ متولد شده‌اند

مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر پایداری حوزه هنری نیز در ادامه این مراسم در سخنانی عنوان کرد: در سال‌هایی که با اسرای عراقی مصاحبه می‌کردم، سروانی عراقی به نام جبار برایم تعریف کرد که در خانه‌ای در خرمشهر با چند زن روبرو می‌شود و وقتی بر سرشان داد می‌زند که اینجا چه کار می‌کنید، یکی از زنان بر صورتش کشیده‌ای می‌زند که اینجا خانه من است. تو اینجا چه کار می‌کنی؟ این جرقه‌ای بود برای من تا به فکر گردآوری خاطران بانوان از هشت سال دفاع مقدس نیز بیافتیم.

وی ادامه داد: ما امروز با نسل تازه‌ای از نویسندگان جنگ روبروییم که اغراق نیست اگر از آنان به عنوان پیش قراول یاد کنیم.

سرهنگی تصریح کرد: این مادران هستند که سربازان را به دنیا می‌آورند و تنها مادران هستند که می‌فهمند که سربازان شهید چه کسانی هستند. نسل تازه‌ای که امروز برای ثبت این خاطرات به وجود آمده وبه مراتب بسیار قوی‌تر در حال فعالیت است باید از اندوخته‌های همسران و مادران شهدا بیشتر بهره ببرد.

سرهنگی ادامه داد: ما برخی از آرزوهای ادبی‌مان را می‌توانیم در ادبیات جنگ بیابیم.

سرهنگی همچنین اولویت کاری حوزه هنری در این زمینه را کودک و نوجوان نامید و گفت: امیدوارم اولویت سینمایی حوزه هنری نیز به این سمت تغییر پیدا کند چون دشمن روی این گروه سنی دست گذاشته تا ما را نابود کند.

افتخارم نوشتن از شهید چیت‌سازیان است

بهناز ضرابی‌زاده خاطره نگار کتاب «گلستان یازدهم» نیز در ادامه مراسم در سخنانی عنوان کرد: آرزویم نوشتن درباره شهید چیت‌سازیان بود .

وی افزود: من با همه افتخار و ارادتم به همسر شهیدچیت‌سازیان که در ۱۹ سالگی ایشان را از دست داد و پاسدار خاطرات زندگی مشترکش با وی شد این کتاب را نوشتم؛ کتابی درباره یک شهید که هم نسلانم او را به شجاعت می‌شناسند و مفتخرند به اینکه از تبار الوند و همدان است.

ضرابی‌زاده ادامه داد: این روزها به این فکر می‌کنم که شهدا و همه ما دو مانع بزرگ برای رسیدن به هدفمان داریم؛ عشق و ترس. کسانی که بر این دو مانع فائق آیند قهرمان می‌شوند. شهدای ما قهرمانان بزرگی هستند که توانستند از این دو مانع بگذرند و همه انسان‌های بزرگ چنین می‌کنند.

خاطرات یک سال و هشت ماه سلوک

در پایان این مراسم، زهرا پناهی روا همسر شهید علی چیت‌سازیان نیز در سخنانی عنوان کرد: این کتاب خاطرات یک سال و هشت ماه زندگی من و سیر و سلوک شهید چیت‌سازیان است که در ۲۵ سالگی به اوج قله رسید. من از او آموختم که چطور زنده باشم و چطور در زندگی از خودگذشتگی و اخلاق و شکیبایی پیشه کنم. او به من درس زندگی زیبا و معنوی داد که پایانی نیز ندارد. خدا را شاکرم که در اوج جوانی انتخابی کردم که با علم و حساب و آگاهی بود. من بهترین و سخت‌ترین راه را با توکل انتخاب کردم و از لطف خداوند به خودم در این مسیر متشکرم.

عکس:مرتضی رحمانی