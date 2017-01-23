بوداپست در نظر دارد روابط خود با مسکو را ارتقاء دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «پیتر سیارتو» وزیر خارجه مجارستان در دیدار با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود در مسکو، گفت: بوداپست خواهان ارتقای روابط با کرملین است.

وی در ادامه با اشاره بر این موضوع که روابط دو جانبه تحت تاثیر تحریمها قرار گرفته است، تاکید کرد: ما امیدواریم که روندهای بین المللی به پیشرفت روابط روسیه- مجارستان کمک کند.

سیارتو در ادامه با تصریح بر لزوم توجه بیشتر برای سرعت بخشیدن به افزایش روابط تجاری بین دو کشور، افزود: این موضوع از پیش آغاز شده و تمرکز مجارستان بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت ماشین سازی روسیه خواهد بود.

وزیر خارجه مجارستان ادامه داد: ما بی صبرانه منتظر سفر« ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه به بوداپست در دوم فوریه هستیم که تغییراتی سریع در شرایط بین المللی ایجاد خواهد کرد.

در همین راستا لاوروف با اعلام این مطلب که کار مهمی باید صورت بپذیرد، گفت: گفتگو با سیارتو به مهیا کردن زمینه برای دیدار رهبران دو کشور در بوداپست کمک خواهد کرد.