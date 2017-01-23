به گراش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمدمهدی صمیمی، مدیر آفرینشهای ادبی سازمان فرهنگی هنری با تسلیت گفتن شهادت آتشنشانان غیور کشورمان گفت: بار دیگر در حادثه آتشسوزی ساختمان پلاسکو شاهد رشادتها و از خودگذشتگیهای نیروهای امدادی و آتشنشانان عزیز بودیم و این موضوع دل مردم کشور و به ویژه شهروندان تهران را به درد آورده است.
محمدمهدی صمیمی با تاکید بر رسالت سازمان فرهنگی هنری در حوادث و آسیبهای شهری تصریح کرد: از آنجایی که هنرمندان به نوعی امدادگران فوریتهای فرهنگی هنری هستند مدیریت آفرینشهای ادبی سازمان فرهنگی هنری فراخوان شعری با عنوان «حرفه: جانفشان» را با موضوع فداکاری و ایثار مجاهدان آتشنشان و امدادگر منتشر کرد.
وی افزود: این فراخوان شعر با موضوع گرامیداشت شهدای آتشنشان به همت سازمان فرهنگی هنری برگزار میشود تا التیامی بر زخم خانوادههای داغدار این حادثه باشد و مجاهدت شهدا و ایثارگران این حادثه در تاریخ ماندگار شود. چون اگر آثار هنری در این حوزه تولید شود، با توجه به اهمیت آن حتماً در تاریخ خواهد ماند. از جهتی آسیبهای گوناگون روانیای که به اجتماع وارد شده، حتماً باید مورد پرداخت هنری قرار گیرد.
به گفته مدیر آفرینشهای ادبی سازمان فرهنگی هنری مدت ارسال آثار برای همایش شعری «حرفه: جانفشان» از روز سوم تا ۱۶ بهمن ماه تعیین شده و محدودیتی برای قالبهای شعری وجود ندارد. پس از داوری آثار، شب شعری با حضور خانوادههای داغدار برگزار میشود تا این اشعار قرائت شود و اشعار برگزیده در قالب کتاب شعری چاپ خواهد شد. علاقهمندان به شعر میتوانند آثار خود را از راه ایمیل ارسال کنند.
