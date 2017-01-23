به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان بازیکن با تجربه‌ای که در نقل و انتقالات زمستانی به جمع آبی پوشان پیوست، قاعدتا نمی تواند شماره دلخواهش را بر تن کند. چرا که شماره مورد علاقه این بازیکن در اختیار فرشید باقری است.

از آنجایی که وضعیت فرشید باقری بازیکنی که در حال حاضر شماره ۱۴ استقلال به او تخصیص داده شده مشخص نیست و احتمال این که این بازیکن از جمع آبی پوشان جدا شود کم است، تیموریان هم به شماره مورد علاقه‌اش نخواهد رسید.

در این صورت، احتمال اینکه پیراهن شماره ۳۴ به تیموریان برسد زیاد است. این شماره سال گذشته بر تن میلاد فخرالدینی، مدافع سمت راست آبی پوشان بود که با شروع فصل از این تیم جدا شد و به تیم نفت تهران پیوست.