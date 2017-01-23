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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۳

گزارش تمرین امروز استقلال؛

تیموریان و جباروف تمرین کردند/ شوخی های آندو با منصوریان

تیموریان و جباروف تمرین کردند/ شوخی های آندو با منصوریان

آندرانیک تیموریان و سرور جباروف که به تازگی با آبی پوشان تهرانی قرارداد بسته اند امروز اولین تمرین خود را در کمپ مرحوم حجازی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین آبی پوشان پس از پیروزی ۳ بر صفر برابر صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۵ و با غیبت بازیکنانی که روز گذشته مقابل نفت به میدان رفته بودند برگزار شد.

* آندرانیک تیموریان و سرور جباروف اولین تمرین خود را در کمپ زنده یاد حجازی در حالی برگزار کردند که تنها ۷ بازیکن در کمپ حجازی حضور داشتند.

* با توجه به تاخیر ۴ ساعته پرواز برگشت بازیکنان استقلال از آبادان به تهران، کادر فنی  به بازیکنانی که روز گذشته در آبادان حضور داشتند استراحت داده بود.

* حدود ۱۵ هوادار در کمپ حضور داشتند و با آندرانیک تیموریان بابت حضور دوباره اش در استقلال خوش آمد گفتند.

* تیموریان به محض ورود به کمپ ابتدا سراغ سرمربی را گرفت و سپس گفت که تا به حال کمپ حجازی را اینقدر سوت و کور ندیده بودم.

* هرایر مگویان امروز هم با لباس شخصی در تمرین حاضر شد و پس از دقایقی صحبت با بهتاش فریبا و علیرضا منصوریان کمپ را ترک کرد.

* سرمربی آبی پوشان با ۱۰ دقیقه تاخیر در تمرین حاضر شد و سپس با جباروف و آندوتیموریان روبوسی کرد.

* تیموریان پس از روبوسی با منصوریان شروع به شوخی کردن با او کرد و باعث شد تا تمرین حال و هوای دیگری پیدا کند.

* جبار انصاری که چند روزی در تمرینات حضور نداشت امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد و مورد تشویق منصوریان قرار گرفت.

* تمرین آبی پوشان پس از یک ساعت به پایان رسید و این تیم فردا تمریناتش را جهت دیدار برابر پیکان تهران انجام خواهد داد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه ۸ بهمن در هفته نوزدهم لیگ شانزدهم در ورزشگاه آزادی میزبان پیکان تهران خواهد بود.

کد مطلب 3885402

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