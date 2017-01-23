تیموریان و جباروف تمرین کردند/ شوخی های آندو با منصوریان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین آبی پوشان پس از پیروزی ۳ بر صفر برابر صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۵ و با غیبت بازیکنانی که روز گذشته مقابل نفت به میدان رفته بودند برگزار شد.

* آندرانیک تیموریان و سرور جباروف اولین تمرین خود را در کمپ زنده یاد حجازی در حالی برگزار کردند که تنها ۷ بازیکن در کمپ حجازی حضور داشتند.

* با توجه به تاخیر ۴ ساعته پرواز برگشت بازیکنان استقلال از آبادان به تهران، کادر فنی به بازیکنانی که روز گذشته در آبادان حضور داشتند استراحت داده بود.

* حدود ۱۵ هوادار در کمپ حضور داشتند و با آندرانیک تیموریان بابت حضور دوباره اش در استقلال خوش آمد گفتند.

* تیموریان به محض ورود به کمپ ابتدا سراغ سرمربی را گرفت و سپس گفت که تا به حال کمپ حجازی را اینقدر سوت و کور ندیده بودم.

* هرایر مگویان امروز هم با لباس شخصی در تمرین حاضر شد و پس از دقایقی صحبت با بهتاش فریبا و علیرضا منصوریان کمپ را ترک کرد.

* سرمربی آبی پوشان با ۱۰ دقیقه تاخیر در تمرین حاضر شد و سپس با جباروف و آندوتیموریان روبوسی کرد.

* تیموریان پس از روبوسی با منصوریان شروع به شوخی کردن با او کرد و باعث شد تا تمرین حال و هوای دیگری پیدا کند.

* جبار انصاری که چند روزی در تمرینات حضور نداشت امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد و مورد تشویق منصوریان قرار گرفت.

* تمرین آبی پوشان پس از یک ساعت به پایان رسید و این تیم فردا تمریناتش را جهت دیدار برابر پیکان تهران انجام خواهد داد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه ۸ بهمن در هفته نوزدهم لیگ شانزدهم در ورزشگاه آزادی میزبان پیکان تهران خواهد بود.