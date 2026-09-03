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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

رئیس قوه قضاییه وارد دهلی شد

رئیس قوه قضاییه وارد دهلی شد

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در رأس یک هیئت عالی قضایی و حقوقی و به‌منظور شرکت در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس، وارد دهلی هند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در رأس یک هیئت عالی قضایی و حقوقی و به‌منظور شرکت در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس، دقایقی پیش وارد دهلی هند شد.

مراسم استقبال از رئیس قوه قضاییه و هئیت عالی قضایی و حقوقی ایران، با حضور مقام عالی قضایی کشور هند در فرودگاه دهلی برگزار شد.

گفتنی است سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به هند، به دعوت رسمی عالی‌ترین مقام قضایی هند و به منظور شرکت در اجلاس بریکس صورت گرفته است.

شایان ذکر است، شرکت و سخنرانی در مراسمات افتتاحیه و اختتامیه نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس، برپایی دیدارهای دوجانبه با مقامات قضایی کشورهای عضو و شرکت در کارگروه‌های تخصصی و پنل‌های ویژه قضایی بریکس، از جمله برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به هند خواهد بود.

بسط و توسعه معاضدت‌های قضایی میان اعضای پیمان بریکس با هدف پایان‌بخشی به هژمونی قضایی غرب؛ مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و هم‌افزایی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرامرزی؛ از جمله اهداف نشست‌های قضایی اعضای پیمان بریکس است.

کد مطلب 6936519
محدثه رمضانعلی

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