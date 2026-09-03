رئیس قوه قضاییه وارد دهلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در رأس یک هیئت عالی قضایی و حقوقی و بهمنظور شرکت در نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس، دقایقی پیش وارد دهلی هند شد.
مراسم استقبال از رئیس قوه قضاییه و هئیت عالی قضایی و حقوقی ایران، با حضور مقام عالی قضایی کشور هند در فرودگاه دهلی برگزار شد.
گفتنی است سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به هند، به دعوت رسمی عالیترین مقام قضایی هند و به منظور شرکت در اجلاس بریکس صورت گرفته است.
شایان ذکر است، شرکت و سخنرانی در مراسمات افتتاحیه و اختتامیه نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس، برپایی دیدارهای دوجانبه با مقامات قضایی کشورهای عضو و شرکت در کارگروههای تخصصی و پنلهای ویژه قضایی بریکس، از جمله برنامههای سفر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به هند خواهد بود.
بسط و توسعه معاضدتهای قضایی میان اعضای پیمان بریکس با هدف پایانبخشی به هژمونی قضایی غرب؛ مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریمهای ظالمانه و همافزایی در مبارزه با جرایم سازمانیافته فرامرزی؛ از جمله اهداف نشستهای قضایی اعضای پیمان بریکس است.
نظر شما