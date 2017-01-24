به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبر پیشنهاد تیم گسترش فولاد تبریز به جابر انصاری و ابراز تمایل برای جذب این مهاجم آبی پوشان، می‌توان گفت استقلالی‌ها از رسیدن این پیشنهاد به مهاجم با تجربه تیمشان خبر ندارند.

همچنین باید گفت حتی در صورتی که پیشنهادی از هر تیمی برای جذب این بازیکن برسد، منصوریان هرگز با جدایی انصاری از تیمش موافق نیست. با توجه به در پیش بودن بازی‌های حساس و فشرده استقلال در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، منصوریان دوست ندارد هیچ یک از بازیکنان تیمش تحت تاثیر برخی از اخبار و پیشنهادات قرار بگیرند. به خصوص بازیکنان موثر و با تجربه این تیم.