  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۹

بی خبری استقلالی‌ها از پیشنهاد گسترش و مخالفت با جدایی انصاری

بی خبری استقلالی‌ها از پیشنهاد گسترش و مخالفت با جدایی انصاری

باشگاه استقلال نه از پیشنهاد گسترش تبریز به جابر انصاری خبر دارد و نه با جدایی این بازیکن موافق است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبر پیشنهاد تیم گسترش فولاد تبریز به جابر انصاری و ابراز تمایل برای جذب این مهاجم آبی پوشان، می‌توان گفت استقلالی‌ها از رسیدن این پیشنهاد به مهاجم با تجربه تیمشان خبر ندارند.

همچنین باید گفت حتی در صورتی که پیشنهادی از هر تیمی برای جذب این بازیکن برسد، منصوریان هرگز با جدایی انصاری از تیمش موافق نیست.  با توجه به در پیش بودن بازی‌های حساس و فشرده استقلال در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، منصوریان دوست ندارد هیچ یک از بازیکنان تیمش تحت تاثیر برخی از اخبار و پیشنهادات قرار بگیرند. به خصوص بازیکنان موثر و با تجربه این تیم.

کد مطلب 3885557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه