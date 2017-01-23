تشکیل گروه ۲۰۰۰ نفری عاشیقلار در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت قنبری شامگاه دوشنبه در گردهمایی پژوهشی موسیقی ادبیات عاشیقلار که با نکوداشت عاشیق چنگیز بی ریا برگزار شد، با بیان اینکه تشکیل انجمن عاشیقلار در سال های گذشته به علت برخی مشکلات انجام نشد، اظهار داشت: خوشبختانه مدتی قبل تشکیل این انجمن و اساسنامه ان مورد تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مورد تایید قرار گرفته و تصویب و پس از آن این انجمن به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه عاشقان موسیقی عاشقی تلاش به عدم قد علم کردن موسیقی های غریبه در استان تلاش می کنند، افزود: نیت این هنرمندان پر برکت است و هنرمندان این عرصه هدف حفظ موسیقی سنتی استان و عدم اجازه ورود فرهنگ ها و موسیقی های دیگر به استان را دارند.

رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی هنری عاشیقلار از اجرای گروه یکصد نفری عاشیقلار در تمام اجراها خبر داد و افزود: هنرمندان موسیقی عاشقی یک گروه یکصد نفری برای اجراهای جمعی تشکیل داده اند که در تمام اجراها این گروه آمادگی هنرنمایی را دارد.

قنبری با اشاره به اعضای هیئت مدیره انجمن فرهنگی هنری عاشیقلار، گفت: آیت قنبری، رحیم نظری، فرمان فرضی، محمد عبادی، فرخ مهدی پور و چنگیز بی ریا هستند.

گفتنی است در پایان گردهمایی پژوهشی موسیقی ادبیات عاشیقلار از عاشیق چنگیز بی ریا تجلیل و تقدیر شد.