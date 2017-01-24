لزوم برخورد با مدیرانی که مانع سرمایه گذاری در کردستان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی فرشادان شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با بیان اینکه سرمایه گذاران استان بسیار مظلوم هستند، گفت: متاسفانه مصوباتی که در این شورا بتواند برای بخش خصوصی کارساز باشد اجرایی نشده است.

وی عنوان کرد: دیدگاه و هدف از راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری دراستان، تسهیل امر سرمایه گذاری بود که متاسفانه این هدف تاکنون محقق نشده است.

وی ادامه داد: ۴۶ مکاتبه در ارتباط با سرمایه گذاری در پنجره واحد استان هفت ماه به طول انجامیده و این نشان می دهد که دستگاه های ذیربط دراین رابطه تسهیل گر نبودند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر کسی چوب لای چرخ سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی در استان بگذارد، آنها را به مردم معرفی خواهم کرد.

فرشادان اضافه کرد: پیشنهاد زمین به سرمایه گذاران داده می شود و ولی بعد از مدتی معلوم می شود که این زمین ها معارض دارد.

وی بیان کرد: متاسفانه در استان برای صدور مجوز ساده ای که می بایست یک روزه به انجام برسد هنوز به نتیجه نرسیده و برای انجام این کار به وزیر مربوطه مراجعه کردیم و او هم کار را به مدیر استانی ارجاع داد با این وجود هنوز هم این اقدام اجرایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری اراضی که متراژ آنها بالااست باید در تهران مورد تایید قرار گیرد، گفت: مشکلات و موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری در استان بسیار اساسی است.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: اگر بخش خصوصی مورد حمایت قرار گیرند انتظار داریم فضای کسب و کار دراستان بهبود یابد.

فرشادان اضافه کرد: کمیته ای دراستانداری به منظور نظارت بر عملکرد پنجره واحد سرمایه گذاری در استان تشکیل شود و درآن با هر مدیری که در امر سرمایه گذاری سهل انگاری و کوتاهی کرد، برخورد شود.