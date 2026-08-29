هادی زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از کلنگ‌زنی پروژه ۷۰۰ واحدی در بجنورد خبر داد و اظهار کرد: این پروژه در فاز اول با ۷۰۰ واحد مسکونی در ۳۵ قطعه زمین کلنگ‌زنی شد.

وی افزود: مساحت هر قطعه زمین ۱۲۰ متر مربع و متراژ هر واحد ۵۰۰ متر مربع است که مجموعاً ۴۲ هزار متر مربع مساحت دارد.

زارعی تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه، تأمین مسکن برای خانوارهای اقامتگاه‌های ویژه و خانواده‌های دارای مشکل کمبود مسکن در شهرستان بجنورد است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این پروژه در راستای سیاست‌های دولت برای تأمین مسکن محرومان و نیازمندان اجرایی می‌شود و امیدواریم با تکمیل فازهای بعدی، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مسکن استان مرتفع شود.