هادی زارعی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از کلنگزنی پروژه ۷۰۰ واحدی در بجنورد خبر داد و اظهار کرد: این پروژه در فاز اول با ۷۰۰ واحد مسکونی در ۳۵ قطعه زمین کلنگزنی شد.
وی افزود: مساحت هر قطعه زمین ۱۲۰ متر مربع و متراژ هر واحد ۵۰۰ متر مربع است که مجموعاً ۴۲ هزار متر مربع مساحت دارد.
زارعی تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه، تأمین مسکن برای خانوارهای اقامتگاههای ویژه و خانوادههای دارای مشکل کمبود مسکن در شهرستان بجنورد است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این پروژه در راستای سیاستهای دولت برای تأمین مسکن محرومان و نیازمندان اجرایی میشود و امیدواریم با تکمیل فازهای بعدی، بخش قابلتوجهی از مشکلات مسکن استان مرتفع شود.
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