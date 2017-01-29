رضا معصومی‌راد رئیس امور فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر درباره بودجه پایگاه‌های میراث جهانی به خبرنگار مهر گفت: ما بودجه جاری و هزینه ای و بودجه عمرانی داریم که موضوع پایگاه‌های میراث جهانی جزو طرح‌های عمرانی مستمر ما محسوب می‌شود.

وی گفت: بخش عمرانی ماهانه پرداخت نمی‌شود و تخصیص آن‌ها دوره‌ای است و اولویت‌های بخش عمرانی نیز بر حسب منابعی که دولت داده، تخصیص داده می‌شود بودجه عمرانی در بخش پایگاه‌های میراث جهانی را پیگیری کرده و اعلام کردیم که برای ما دارای اهمیت است و باید مثل بودجه جاری به ضرورت آن پرداخته شده و پول‌هایشان را بپردازیم. بنابراین با پیگیری‌های انجام شده این تخصیص‌ها انجام شد. طبق آماری که من دارم پایگاه‌های جهانی ۱۳۴ درصد تخصیص دریافت کرده‌اند که بخشی از آن را نقدی و بخشی نیز شامل بند «ز» شده و اسناد خزانه‌ای گرفته‌اند.

معصومی‌راد بیان کرد: قسمتی که نقدی داده‌ایم برطرف‌کننده مشکلات جاری و حقوق‌هایشان است و اسناد خزانه‌ای نیز در بخش مطالعات و مرمت‌ها و... کاربرد دارد. اکنون مشکل نقدینگی پایگاه‌های جهانی را حل کرده‌ایم چون در اولویت ما بوده اند.