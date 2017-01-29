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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۳۰

معصومی‌راد به مهر خبر داد؛

مشکل نقدینگی پایگاه‌های میراث جهانی حل شد/ تخصیص اعتبار ۱۳۴ درصدی

مشکل نقدینگی پایگاه‌های میراث جهانی حل شد/ تخصیص اعتبار ۱۳۴ درصدی

رئیس امور فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: پایگاه‌های میراث جهانی ۱۳۴ درصد تخصیص اعتبار داشته‌اند که بخشی از آن نقدی و بخشی در قالب اسناد خزانه‌ای پرداخت شده است.

رضا معصومی‌راد رئیس امور فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر درباره بودجه پایگاه‌های میراث جهانی به خبرنگار مهر گفت: ما بودجه جاری و هزینه ای و بودجه عمرانی داریم که موضوع پایگاه‌های میراث جهانی جزو طرح‌های عمرانی مستمر ما محسوب می‌شود.  

وی گفت:  بخش عمرانی ماهانه پرداخت نمی‌شود و تخصیص آن‌ها دوره‌ای است و اولویت‌های بخش عمرانی نیز بر حسب منابعی که دولت داده، تخصیص داده می‌شود بودجه عمرانی در بخش پایگاه‌های میراث جهانی را پیگیری کرده و اعلام کردیم که برای ما دارای اهمیت است و باید مثل بودجه جاری به ضرورت آن پرداخته شده و پول‌هایشان را بپردازیم. بنابراین با پیگیری‌های انجام شده این تخصیص‌ها انجام شد. طبق آماری که من دارم پایگاه‌های جهانی ۱۳۴ درصد تخصیص دریافت کرده‌اند که بخشی از آن را نقدی و بخشی نیز شامل بند «ز» شده و اسناد خزانه‌ای گرفته‌اند.

معصومی‌راد بیان کرد: قسمتی که نقدی داده‌ایم برطرف‌کننده مشکلات جاری و حقوق‌هایشان است و اسناد خزانه‌ای نیز در بخش مطالعات و مرمت‌ها و... کاربرد دارد. اکنون مشکل نقدینگی پایگاه‌های جهانی را حل کرده‌ایم چون در اولویت ما بوده اند.

کد مطلب 3885945
فاطمه کریمی

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