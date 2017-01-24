به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا حریری، رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی کشور در سومین مراسم تجلیل از صادرکنندگان و فروشندگان برتر صنایع دستی که امروز، پنجم بهمن ماه در سازمان میراث فرهنگی در حال برگزاری است، گفت: آماری که در زمینه صادرات و فروش ارائه میشود، از رشد و توسعه در این حوزه خبر میدهد اما امید ما این است که بدون ارائه آمار، شاهد این باشیم که صنایع دستی وارد زندگی روزمره مردم شده است.
رئیس انجمن صادرکنندگان صنایعدستی به این که نگاه حاکمیتی به این فرآوردههای دستی، یک نگاه دمدستی است اشاره و بیان کرد: هنرمندان ما کم نمیگذارند و صادرکنندگان هم در پی کسب و کار خود هستند اما در نظام حاکمیتی یک نگاه مبتنیبر توسعه در زمینه صنایعدستی وجود ندارد و برای مثال آن نگاهی که به خودروسازی و فولاد و پتروشیمی هست به صنایع دستی وجود ندارد.
حریری، صنایع دستی را تبلور اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: تولید صنایع دستی و تامین مواد اولیه آن متعلق به خود ماست. ضمن این که صنایع دستی نشان دهنده فرهنگ و هنر سرزمین ماست اما کمتر به این حوزه مهم در سطوح بالایی توجه شده است.
رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی کشور در ادامه به ضرورت اختصاصی سازمانی مستقل برای صنایع دستی اشاره و بیان کرد: ۱۰ سال پیش، صنایع دستی را به بخشی از سازمان بزرگ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل و بزرگترین ضربه را به بدنه صنایع دستی وارد کردند. در حالی که باید سازمانی مستقل برای این حوزه در نظر گرفته شود.
حریری با انتقاد از جدایی فرش از صنایعدستی گفت: هیچ کدام از مردم دنیا باور نمیکنند که فرش به عنوان مهمترین صنعتدستی ایران از پیکره معاونت صنایعدستی جداست.
وی همچنین بیان کرد: ای کاش مسئولان سازمان میراث فرهنگی نیمی از هزینه و توان خود در زمینه تبلیغ گردشگری را برای صنایع دستی صرف می کرد. آن وقت، اتفاقات بهتری می افتاد.
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