حمایت از شرکت های دانش بنیان حوزه آتش نشانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهزاد سلطانی در جلسه امضای تفاهم نامه با مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران که امروز در محل مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد، اظهار داشت: فداکاری و ایثارگری آتش نشانان یادآور خاطره جانفشانی فرزندان غیور میهن اسلامی در دوران دفاع مقدس است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تسلیت شهادت جمعی از آتش نشانان شجاع در حادثه ساختمان پلاسکو عنوان کرد: از شرکت های فعال در حوزه آتش نشانی حمایت می کنیم.

به گفته سلطانی، صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد این شرکت ها را با ارائه تسهیلات و یا سرمایه گذاری مشارکتی در جهت توسعه و ارتقای فناوری و آتش نشانی یاری کند.

در ادامه مرتضی اکبری مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با استقبال از همکاری این بانک با صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: کمک و همراهی با شرکت های دانش بنیان از مصادیق نیک و خوش فرجام است و این تفاهم نامه با موضوع عاملیت تسهیلات قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان آغاز شده است.

در این مراسم، باجه بانک قرض الحسنه مهر ایران در طبقه سوم مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان افتتاح شد.