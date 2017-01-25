به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما در همایش مدیران هنری ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با گرامیداشت یاد شهیدان انقلاب و دفاع مقدس، گفت: در کتاب ها نوشتهاند اسکندر نخستین بار وقتی نوجوان بود به شهر رفت و عکس یک قهرمان ملی را بر نقش دیدار دید. او وقتی مجسمه این قهرمان را دید گفت چرا نباید مجسمه من به عنوان یک قهرمان در میدان شهر نصب شود.
دارابی بیان کرد: اگر نگاه کردن به تصویر یک قهرمان که هیچ حرکتی ندارد موجب انگیزش افرادی مانند اسکندر میشود باید برای آن اهمیت قائل شد. جوامعی که حتی قهرمان ندارند به دنبال قهرمان سازی هستند تا ارزشهایشان را که پشتوانه فرهنگ است، منتشر کنند.
معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما عنوان کرد: انقلاب اسلامی و دفاع مقدس معنا و مفهومها را عوض کرد. آمریکا امروز اذعان دارد تحولات منطقه بدون حضور ایران حل شدنی نیست، انقلاب اسلامی تولید قدرت کرد. امام راحل فرمودند ما صدور انقلاب را در جنگ به دست آوردیم. جنگ ما جنگ حق و باطل و فقر و غنا بود است.
وی گفت: سینمای جمهوری اسلامی در برابر سینمای غرب، سینمایی مبتنی بر ارزشهاست که میتوان به آن افتخار کنیم. اشاعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، ترویج جهاد شهادت و ایثار جزو موضوعات راهبردی در بحث تولیدات رسانه ملی است. کارهایی که در حوزه دفاع مقدس صورت میگیرد باید باورپذیر، عقلانی و مستدل باشد.
دارابی افزود: واقعه گرایی برنامهها باعث پذیرش جوانان خواهد بود. تداوم، استمرار، هم افزایی و همگرایی بر اساس منابع و امکانات موضوع دیگری است که باید با بسیج منابع صورت گیرد. ما در پاسخ تطهیر رژیم پهلوی که توسط رسانههای مختلف غربی با مستندسازی انجام میشود باید از زبان هنر و نمایش استفاده کنیم.
معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما یادآور شد: باید قرارگاههای مشترک تحت برنامههای پنج ساله برای تولید فیلم، مستند تدوین شود. امروز دیگر مینی سریال ها جوابگو نیستند. امروز سریالهای بلند در دستور رسانه ملی است و در همین جهت سریال ۳۰۰ قسمتی در استانها تولید میشود.
وی در پایان تصریح کرد: در حوزه دفاع مقدس برنامه ۱۰ سالهای برای آینده سازمان صدا و سیما نوشته شد که رهبر انقلاب آن را به رییس جدید ابلاغ کرد. تولید بیش از ۱۰۰ سریال در این برنامه در نظر گرفته شده بود. ما امروز نسل سوم و چهارم انقلاب که فرزندان ما هستند و مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفتهاند باید با شناخت کامل وارد میدان شوند. دفاع مقدس صرفاً مخصوص ایام خاص و یا ایام برگزاری راهیان نور نیست بلکه باید در طول سال تداوم داشته باشد. یکی از کارهای صدا و سیما که میتوانیم به آن افتخار کنیم تولیداتی در حوزه دفاع مقدس است.
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