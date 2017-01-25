افتتاح ۱۰۷ پروژه عمرانی طی دهه فجر در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار، دبیر کمیته افتتاحیه ها و پروژه های ستاد گرامیداشت دهه فجر امروز چهارشنبه در دومین روز از نشست کمیته های ستاد بزرگداشت دهه فجر که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در دهه فجر امسال عملیات گازرسانی به ۱۸۷ روستای سطح استان و شهر باینگان اجرا خواهد شد که برای آن بالغ بر ۳۸۷ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: همچنین ۱۰۷ پروژه با اعتبار بیش از ۲۱۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان در دهه فجر افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

نیک کردار از کلنگ زنی ۱۳ پروژه در ایام الله دهه فجر خبر داد و ابراز داشت: اعتبار این کلنگ زنی ها بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیون ریال است.

دبیر کمیته افتتاحیه ها و پروژه های ستاد گرامیداشت دهه فجر خاطر نشان کرد: ۵ مجتمع آبرسانی در ۸ روستا با عتبار ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال از دیگر برنامه ها در دهه فجر است.

وی در ادامه سخنانش از افتتاح یک هزار و ۸۶۷ واحد مسکن مهر خبر داد و گفت: در این دهه ۵ کیلومتر بزرگراه با اعتبار ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال و ۲۵ کیلومتر راه روستایی برای ۳۸ روستا با اعتبار ۹۱ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته نیک کردار افتتاح ۳ دبیرستان، یک مدرسه راهنمایی، یک دبستان، دو هنرستان و دوکانون پرورش فکری با اعتبار ۱۸۳ هزار و ۵۱۸ میلیون ریال از دیگر طرح هایی است که در ایام دهه فجر افتتاح خواهند شد.