به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شازده کوچولو و تولد شازده کوچولو» نوشته آنتوان دوسنت اگزوپری با ترجمه مدیا کاشیگر به تازگی توسط انتشارات آفرینگان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب ۳ بخش دارد که به ترتیب عبارت اند از: «با پدر و مادرها»، «شازده کوچولو» و «تولد شازده کوچولو (اتودهای اولیه)» و حاصل ترجمه ۲ کتاب است که نسخه های اصلی شان در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۰۶ منتشر شده‌اند. در این کتاب ضمن ارائه ترجمه کاشیگر از داستان «شازده کوچولو»، چگونگی تولد این شخصیت و چاپ کتاب شازده کوچولو هم تشریح می‌شود.

کتاب شازده کوچولو، نتیجه ناکامی سنت اگزوپری در طراحی است. میان فعالیت‌هایی که سنت اگزوپری برای سرگرمی و رفع خستگی انجام می‌داد، طراحی محبوب‌ترین بود. این خلبان فرانسوی، در شب کریسمس سال ۱۹۴۳ در نامه‌ای به نلی دُوو گوئه از این می‌نویسد که «در استقبالی که جهان از تولد هر نوزادی می‌کند چیز شگفت‌آوری هست.» استقبال امروزی جهان از شازده کوچولو هم همان قدر شگفت انگیز است.

در صفحات پایانی کتاب پیش رو و پس از مطلبی که آلبان سریزیه درباره اگزوپری و تولد شازده کوچولو نوشته است، طراحی و اتودهای اولیه اگزوپری که منجر به طرح نهایی شازده کوچولو شده، درج شده‌اند. چنان چه در این نقاشی‌ها مشخص است، پسرکی که سنت اگزوپری می‌کشید، ابتدا بال داشت و سپس بال‌هایش را از دست داد تا تبدیل به همان شازده کوچولویی شد که امروز همه می شناسند.

در قسمتی از داستان شازده کوچولو می‌خوانیم:

حالِ شازده کوچولو گرفته شده بود. «کوه چطور؟»

جغرافیدان گفت: «من از کجا بدانم.

_ شهر و رود و کویر چطور؟

جغرافیدان گفت: من از کجا بدانم.

_ مگر شما جغرافیدان نیستید؟

جغرافیدان گفت: «چرا، جغرافیدان هستم. اما کاشف نیستم و کمبود شدید کاشف دارم. درآوردن حساب شهرها و رودها و کوه‌ها و دریاها و اقیانوس‌ها و کویرها کار جغرافیدان نیست. مقام جغرافیدان خیلی بالاتر از این حرف‌هاست که ول بگردد. جغرافیدان هیچ وقت از دفتر کارش در نمی‌آید. اما کاشف‌ها را در دفتر کارش می‌پذیرد، ازشان پرس و جو می کند و خاطراتشان را یادداشت می‌کند و اگر دید خاطرات کسی جالب است، دستور می‌دهد در احوال اخلاقی کاشف تحقیق شود.

_ چرا؟

_ برای این که کاشف‌های دروغگو کتاب‌های جغرافیا را بی اعتبار می‌کنند...»

این کتاب با ۱۳۶ صفحه مصور، شمارگان۶۵۰ نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر شده است.