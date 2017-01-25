به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و یکمین هفته از رقابت های فوتبال لیگ دسته اول عصر امروز چهارشنبه تیم های ملوان بندرانزلی و سپیدرود رشته به مصاف هم رفتند که جدال این دو تیم شمالی با تساوی به پایان رسید. نتایج کامل دیدارهای روز چهارشنبه به شرح زیر است:

* آلومینیوم اراک صفر - مس رفسنجان ۲

گل: امیرحسین موسی‌زاده در دقیقه ۲۳ و آرمان رمضانی در دقیقه ۷۴

* مس کرمان ۲ - نساجی مازندران صفر

گل‌ها:‌ احمد زنده روح در دقیقه ۲۲ از روی نقطه پنالتی و مهدی دغاغله در دقیقه ۲۳

* ایرانجوان بوشهر یک - بادران تهران ۲

گل‌ها:‌ ابراهیم صالحی در دقیقه ۲۰ و مهرداد رضایی در دقیقه ۸۸ برای بادران و امیر طهمورثی در دقیقه ۳۶ برای ایرانجوان

* خونه‌به‌خونه مازندران صفر - پارس جم جنوبی ۲

گل: حمید غلامی در در دقیقه ۶۱ و بابا مهدی در دقیقه ۸۱

* سپیدرود رشت یک - ملوان بندرانزلی یک

گل‌ها:‌ حسین شناسی در دقیقه ۳۶ برای ملوان و میلاد قربان‌زاده در دقیقه ۵۴ برای سپیدرود

* اکسین البرز ۲ - خیبر خرم‌آباد صفر

گل‌ها:‌ عماد میر جوان در دقیقه ۳۹ و مجتبی شیری در دقیقه ۶۰

* فولاد یزد ۲- استقلال اهواز یک

گل‌ها: امیر رفعتی (۲۴) و فرشاد اسماعیل زاده (۸۲) برای فولاد یزد و حمدالله ابدام (۹۲ -پنالتی) برای استقلال اهواز

* نفت مسجد سلیمان صفر - گل‌گهر سیرجان یک

گل: اکبر صغیری (۸۷)

تنها دیدار باقی‌ مانده این هفته از مسابقات فردا پنجشنبه از ساعت ۱۴ بین تیم‌های راه‌آهن و فجرسپاسی برگزار خواهد شد. در جدول رده بندی این مسابقات تیم ملوان با ۴۰ امتیاز در صدر قرار دارد. گل گهر سیرجان با ۳۷ امتیاز دوم است و تیم سپیدرود رشت نیز با ۳۶ امتیاز سوم است. پارس جنوبی هم با همین تعداد امتیاز در رده چهارم قرار دارد.