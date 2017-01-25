  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۰

هفته بیست و یکم لیگ آزادگان؛

دربی شمالی‌ها به تساوی رسید/ پیروزی مس، پارس، اکسین و گل‌گهر

دربی شمالی‌ها به تساوی رسید/ پیروزی مس، پارس، اکسین و گل‌گهر

مهمترین دیدار هفته بیست و یکم از رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور با تساوی نمایندگان فوتبال شمال به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و یکمین هفته از رقابت های فوتبال لیگ دسته اول عصر امروز چهارشنبه تیم های ملوان بندرانزلی و سپیدرود رشته به مصاف هم رفتند که جدال این دو تیم شمالی با تساوی به پایان رسید. نتایج کامل دیدارهای روز چهارشنبه به شرح زیر است:

* آلومینیوم اراک صفر - مس رفسنجان ۲  
گل: امیرحسین موسی‌زاده در دقیقه ۲۳ و آرمان رمضانی در دقیقه ۷۴

* مس کرمان ۲ - نساجی مازندران صفر
گل‌ها:‌ احمد زنده روح در دقیقه ۲۲ از روی نقطه پنالتی و مهدی دغاغله در دقیقه ۲۳

* ایرانجوان بوشهر یک - بادران تهران ۲ 
گل‌ها:‌ ابراهیم صالحی در دقیقه ۲۰ و مهرداد رضایی در دقیقه ۸۸ برای بادران و امیر طهمورثی در دقیقه ۳۶ برای ایرانجوان

* خونه‌به‌خونه مازندران صفر - پارس جم جنوبی ۲
گل: حمید غلامی در در دقیقه  ۶۱ و بابا مهدی در دقیقه ۸۱

* سپیدرود رشت یک - ملوان بندرانزلی یک
گل‌ها:‌ حسین شناسی در دقیقه ۳۶ برای ملوان و میلاد قربان‌زاده در دقیقه ۵۴ برای سپیدرود

* اکسین البرز ۲ - خیبر خرم‌آباد صفر
گل‌ها:‌ عماد میر جوان در دقیقه ۳۹ و مجتبی شیری در دقیقه ۶۰

* فولاد یزد ۲- استقلال اهواز یک
گل‌ها: امیر رفعتی (۲۴) و فرشاد اسماعیل زاده (۸۲) برای فولاد یزد و حمدالله ابدام (۹۲ -پنالتی) برای استقلال اهواز

* نفت مسجد سلیمان صفر - گل‌گهر سیرجان یک 
گل: اکبر صغیری (۸۷)

 تنها دیدار باقی‌ مانده این هفته از مسابقات فردا پنجشنبه از ساعت ۱۴ بین تیم‌های راه‌آهن و فجرسپاسی برگزار خواهد شد. در جدول رده بندی این مسابقات تیم ملوان با ۴۰ امتیاز در صدر قرار دارد. گل گهر سیرجان با ۳۷ امتیاز دوم است و تیم سپیدرود رشت نیز با ۳۶ امتیاز سوم است. پارس جنوبی هم با همین تعداد امتیاز در رده چهارم قرار دارد.

کد مطلب 3887592
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه