روحانی: سیاست ایران روابط دوستانه با کشورهای مسلمان و همسایه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه و در این دیدار ، با تأکید بر اینکه اراده ملتها را مهمترین مولفه در حاکمیت و اداره کشورها میدانیم، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه در دوران پس از انقلاب اسلامی مورد تجاوز دشمنان قرار گرفت و هیچگاه نیز به هیچ کشوری تجاوز نکرده است، نقش خود را به عنوان مهمترین سد در برابر هرگونه تجاوز و تروریسم در منطقه اثبات نموده است.
روحانی با اشاره به اینکه ثبات و امنیت منطقه حساس خاورمیانه تنها در سایه گفتگو، دوستی و همکاری میان کشورهای منطقه بویژه همسایگان برقرار میشود، خاطر نشان کرد: تردیدی وجود ندارد که پیشرفت و توسعه کشورها و ملتهای منطقه به نفع ثبات و امنیت همگان خواهد بود.
رییس جمهور با اشاره به اهتمام و تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در کمک به ملتها و دولتهای منطقه در مبارزه با تروریسم، گفت: تروریسم خطری بزرگ برای منطقه است و تنها در سایه وحدت، انسجام و مساعدت یکدیگر میتوانیم در برابر آن ایستادگی کنیم.
روحانی تأکید کرد: قدرت و توان جمهوری اسلامی ایران همواره برای دفاع از امنیت و ثبات منطقه و حمایت از همسایگان بوده است.
رییس جمهور با اشاره به ضرورت توسعه مناسبات و روابط دوستانه کشورهای منطقه، گفت: روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و کویت با توجه به ظرفیتها و علاقه دو ملت باید به سطح قابل قبولی برسد.
روحانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی که در راستای توسعه ثبات و امنیت در منطقه باشد، حمایت کرده و به آن کمک میکند.
شیخ صباح الخالد الصباح معاون اول نخست وزیر و وزیر امور خارجه کویت نیز در این دیدار پیام کتبی امیر کویت را به رییس جمهوری کشورمان تسلیم کرد و گفت: امیر، دولت و مردم کویت همواره احترام فراوانی برای دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران و نقش تأثیرگذار این کشور در منطقه، قایل هستند.
وزیر امور خارجه کویت تلاش و اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریها و مناسبات میان کشورهای منطقه بویژه همسایگان را قابل تقدیر دانست و افزود: باید با استفاده از اشتراکات و ظرفیتهای موجود در راستای توسعه همه جانبه مناسبات میان دو کشور تلاش کنیم.
فرستاده ویژه امیر کویت همچنین تروریسم تکفیری و افراطیگری در منطقه را خطرناک برشمرد و خاطر نشان کرد: باید در مسیر مقابله با گروههای تندرو تروریستی و افراطی در منطقه تلاش یکپارچهای میان کشورهای منطقه برقرار شود و همه برای استقرار ثبات و امنیت منطقه تلاش کنند.
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