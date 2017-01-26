برخی کج سلیقگی ها باعث دور افتادن جوانان از مساجد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه ملارد شامگاه چهارشنبه در جلسه ترویج فرهنگ نماز جماعت در محلات که در مسجدصاحب الزمان(عج) و با حضور مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی دیگر از مسئولان محلی و منطقه ای برگزار شد، ضمن اشاره به لزوم ترویج هر چه بیشتر فرهنگ نماز جماعت و نزدیکی مضاعف نسل جوان به مساجد اظهار داشت:مسجد یکی از پایگاه های فرهنگی وحدت بخش و تأثیرگذار محسوب شده که هر آنچه برای توسعه وافزایش آن تلاش شود، زمینه و بستر بروز ناهنجاری های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی با کاهش بیشتری همراه خواهد شد.

وی افزود:می طلبد نگاه مردم این شهرستان در راستای افزایش مساجد متمرکز شود، زیرا مساجد کانون های معنوی اثربخشی هستند که برخلاف برخی از حسینیه ها، منحصر و مختص به قوم، طایفه، تیره یا گروه خاصی نبوده و تمامی مردم در کنار یکدیگر در آن حضور به هم می رسانند.

امام جمعه ملارد با تفسیر و اشاره به روایات متعددی از ائمه اطهار(ع) و پیامبر اکرم(ص) در خصوص نقش نماز اول وقت و تأثیر آن در حصول توفیقات معنوی و اجتماعی برای نمازگزاران گفت:آثار و تبعات مثبت و سازنده نماز جماعت در حوزه های گوناگون، قابل بحث و بررسی است و با تأملی بر دستاوردهای این امر خطیر، بیش از پیش به عمق و اهمیت نماز جماعت پی خواهیم برد.

حسینی عنوان کرد:نماز جماعت، وحدت بخش و تقویت کننده روحیه اُخُوَت است و یکی از مولفه های حائز اهمیت در بهبود تعاون اجتماعی و همدلی محسوب می شود.

وی افزود:در نماز جماعت، بسیاری از مشکلات عمومی مردم مرتفع می شود، زیرا در فضایی معنوی و در صنوف نمازگزاران، مشارکت سازنده ای حاصل شده که با اتکا به آن، بسیاری از نارسایی ها قابل رفع خواهد بود.

امام جمعه ملارد عنوان کرد:آثار اخلاقی و تربیتی نماز جماعت، نقش بسزایی در توسعه اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند و با چنین اوصافی، می طلبد در راستای تقویت فرهنگ حضور و شرکت در نماز جماعت، تلاش بیشتری شود.

گفت: برخی از موضوعات باعث ایجاد فاصله میان افراد با مسجد می شود که می طلبد با اتخاذ درایت و تدابیری ویژه، فاصله نمازگزاران بویژه نسل جوان به این مرکز و کانون فرهنگی و معنوی نزدیک تر شود.

وی با اشاره به برخی از عواملی که موجب نزدیکی جوانان به مساجد می شود، یادآور شد:حُسن خلق امام جماعت، جذابیت برنامه های مساجد، احترام به نوجوانان و جوانان و بویژه پرهیز از برخی کج سلیقگی ها از ضروریاتی است در حصول این امر(نزدیکی جوانان و نمازگزاران به مساجد) نقشی نافذ و تأثیرگذاری ایفا می کند.