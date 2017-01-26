«ترامپ» یک بازرگان را برای وزارت نیروی دریایی آمریکا نامزد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید با انتشار یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا یک بازرگان و افسر سابق اطلاعاتی ارتش آمریکا به نام «فیلیپ بیلدن» را برای فعالیت به عنوان «۷۶ اُمین وزیر نیروی دریایی» این کشور معرفی کرد.

کاخ سفید اعلام کرد که «بیلدن» طی سالها اشتغال و فعالیت در حوزه امنیت ملی، روابط دیرینه و قابل اطمینانی با نیروی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا برقرار کرده است. در این بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ مهارتهای مدیریتی «فیلیپ بیلدن» را ستود.

گفتنی است که روز بیستم ژانویه، وزارت نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که «شون استاکلی» دستیار وزیر نیروی دریایی به عنوان سرپرست موقت این وزارتخانه انجام وظیفه خواهد کرد.