  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۷ بهمن ۱۳۹۵، ۴:۲۰

«ترامپ» یک بازرگان را برای وزارت نیروی دریایی آمریکا نامزد کرد

«ترامپ» یک بازرگان را برای وزارت نیروی دریایی آمریکا نامزد کرد

رئیس جمهور آمریکا یک بازرگان و افسر سابق اطلاعاتی ارتش این کشور را برای فعالیت به عنوان «۷۶ اُمین وزیر نیروی دریایی» معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید با انتشار یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا یک بازرگان و افسر سابق اطلاعاتی ارتش آمریکا به نام «فیلیپ بیلدن» را برای فعالیت به عنوان «۷۶ اُمین وزیر نیروی دریایی» این کشور معرفی کرد.

کاخ سفید اعلام کرد که «بیلدن» طی سالها اشتغال و فعالیت در حوزه امنیت ملی، روابط دیرینه و قابل اطمینانی با نیروی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا برقرار کرده است. در این بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ مهارتهای مدیریتی «فیلیپ بیلدن» را ستود.

گفتنی است که روز بیستم ژانویه، وزارت نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که «شون استاکلی» دستیار وزیر نیروی دریایی به عنوان سرپرست موقت این وزارتخانه انجام وظیفه خواهد کرد.  

کد مطلب 3887866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها