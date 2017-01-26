به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز ۶ بهمن ماه از ششمین روز سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، محوطه تئاتر شهر شاهد گردهمایی نابینایان و ناشنوایان، با حضور مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی، سعید اسدی دبیر جشنواره، فریدون خلیلی مدیر کانون ناشنوایان، علی‌اکبر جمالی مدیر انجمن نابینایان و جمعی از نابینایان و ناشنوایان کشور بود.

در ابتدای این گردهمایی، دبیر سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر با اشاره به اهمیت این گردهمایی، اظهار کرد: پروردگار به همه انسان‌ها توانایی بخشیده‌ که در زندگی به سمت شکوفایی و کمال حرکت کنیم. اکنون مقابل یکی از مهمترین مجموعه‌های هنری ایران و در جایگاهی که مردم زیادی ما را می‌بینند، کنار صفای وجود نابینایان و ناشنوایان گرامی لحظاتی را می‌گذرانیم که برای من افتخار بزرگی است.

اسدی با اشاره به تلاشی که برای برجسته‌سازی مفهوم مشارکت اجتماعی در این دوره از جشنواره صورت گرفته‌است، ادامه داد: مسئولیت اجتماعی حکم می‌کند هر گروهی از جامعه از هنرمند گرفته تا ورزشکار با ابزارهای اطلاع‌رسانی که در دست دارد، به آگاهی بخشی جامعه کمک کند.

وی گفت: جامعه نابینایان و ناشنوایان به عنوان شهروندان معمولی جامعه جایگاه اجتماعی متعارفی دارند و می‌توانند همچون باقی افراد جامعه در عرصه تئاتر فعال باشند.

اسدی ضمن دعوت حضار به دیدن نمایش‌های این دوره از جشنواره، تاکید کرد: 2 نمایش در جشنواره امسال حضور دارد که بازیگران آن از میان نابینایان و ناشنوایان انتخاب شده‌است. این اتفاق باید از طرف مسئولان دیگر بخش‌های هنری دیده شود.

دبیر جشنواره، توجه تئاتر فجر، هنرمندان معلول ذهنی و بیماران مبتلا به سندرم داون را یکی دیگر از بخش‌های این جشنواره معرفی کرد و گفت: با دیدن نمایش‌هایی که با محوریت بیماران مبتلا به سندروم داون روی صحنه می‌رود، متوجه می‌شویم که چگونه هنر تئاتر در زندگی این افراد تاثیرگذار شده ‌است.

جشنواره تئاتر فجر، فرصتی برای بروز توانایی هنرمندان نابینا

در ادامه، علی‌اکبر جمالی مدیرعامل انجمن نابینایان، ضمن تشکر و قدردانی از مدیران برگزاری جشنواره تئاتر فجر، اظهار کرد: جشنواره تئاتر فجر این فرصت را برای هنرمندان نابینا فراهم کرده‌ است که توانمندی‌هایشان را به جامعه معرفی کنند.

جمالی‌ با اشاره به صحبت‌های دبیر جشنواره درباره مسئولیت اجتماعی، تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی یکی از ارکان‌های مهم جامعه ‌است، این اقدام باعث می‌شود به واسطه توجه افرادی که در جامعه جایگاه مهمتری دارند، توانمندی باقی اقشار جامعه هم دیده شود.

جمالی یادآور شد: نگرش جامعه نسبت به نابینایان و ناشنوایان و افراد جامعه به توانمندی این قشر آگاهانه نیست، در حالی‌ که حمایت جوامع هنری می‌تواند این افراد را به جامعه معرفی کند. مردم و مسئولان به واسطه هنرمندان قطعا این قشر را بهتر از قبل مورد رصد قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: معمولا افراد نابینا و ناشنوای جامعه‌ی هنری کمتر دیده می‌شوند، جشنواره تئاتر فجر این فرصت را ایجاد کرده که این هنرمندان توانایی خود را برای جامعه بروز دهند.

آذرنگ به نیابت از جامعه ایرانی بر چشم‌های یک نابینا بوسه زد

در بخشی از گردهمایی، حمیدرضا آذرنگ و سعید اسدی با اهدای یک لوح به مدیر انجمن نابینایان به نیابت از جامعه نابینای کشور تقدیم کردند.

آذرنگ با بیان‌ اینکه تمام قد مقابل جامعه نابینایان و ناشنوایان تعظیم می‌کند، گفت: به کسانی که تئاتر هنوز برای آنها مفهوم دارد و هنوز زنده‌ است، مراتب ارادت خود را تقدیم می‌کنم.

این بازیگر تئاتر و سینما ادامه داد: من یکی از تمرین‌هایی که به بچه‌های کلاسم می‌دهم، تمرین ندیدن است، از آن‌ها می‌خواهم چشمان خود را ببندند و به رفتارها و حرکات مختلفی که در زندگی روزمره‌ انجام می‌دهند، بپردازند. حین این تمرینات به این نتیجه رسیدم که ما انسان‌ها قدر نعمت دیدن و شنیدن را نمی‌دانیم.

این مدرس تئاتر خطاب به حضار درخواست کرد چشم‌های خود را چند لحظه ببندند و سپس گفت: من از همه افراد حاضر در این گردهمایی می‌خواهم چند دقیقه چشم‌های خود را ببندند و ندیدن را تجربه کنند. چشم‌های خود را ببندیم تا متوجه شویم ایستادن یا نشستن در جای خود بدون دیدن چه مفهومی دارد.

حمیدرضا آذرنگ پس از پایان حرف‌هایش از علی‌اکبر جمالی اجازه گرفت به نیابت از جامعه ایرانی بر چشم‌های او بوسه بزند.

برای نمایش‌های حاضر در جشنواره تئاتر فجر مترجم ناشنوایان بگذارید

در ادامه، فریدون خلیلی مدیر کانون ناشنوایان ایران، ضمن تشکر از مسئولان جشنواره تئاتر فجر، مطرح کرد: خوشحالم که برای ناشنوایان در این رویداد هنری سهم کوچکی قایل شده‌اند.

خلیلی ادامه داد: اگرچه ناشنوایان نمی‌شنوند و نمی‌توانند صحبت کنند، اما از توانایی و استعدادهای زیادی برخوردار هستند و در هر زمینه‌ای می‌توانند مثل افراد شنوا رقابت کنند. به ویژه در زمینه هنر مثل فیلم، تئاتر، نقاشی و ورزش.

وی با تاکید بر موفقیت ناشنوایان در عرصه‌های مختلف جهانی، یادآور شد: چارلی چاپلین، مستر بین و لورل هاردی افرادی بودند که در نمایش‌های خود حرف نمی‌زدند اما قادر بودند مفهوم را به مخاطب انتقال دهند.

مدیرکانون ناشنوایان تاکید کرد: استعداد ناشنوایان را دست کم نگیرید چون ناشنواها هم با شما برابر هستند.

خلیلی در پایان با ارایه به مدیران حوزه تئاتر پیشنهاد داد: برای نمایش‌هایی که در جشنواره تئاتر فجر روی صحنه می‌روند، مترجم ناشنوایان بگذارید.

تئاتر هنری فراتر از شنیدن است

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی ایران، سخنران پایانی این گردهمایی بود و با اشاره به مفهوم مشارکت اجتماعی اظهار کرد: طبیعی است همه اقشار جامعه برای تسهیل در روند توسعه کشور باید مسئولیت‌های اجتماعی خود را به‌ درستی انجام دهند.

شفیعی ادامه داد: همانطور که انتظار است، باید این ظرفیت برای حضور نابینایان و ناشنوایان در عرصه‌های مختلف اجتماعی فراهم شود.

مدیرکل هنرهای نمایشی ایران با اشاره به پیشنهاد مدیر کانون ناشنوایان، اظهار کرد: تئاتر صرفا هنری مبتنی بر دیالوگ نیست، حضور بین‌المللی جامعه تئاتری همین وجه هنرهای نمایشی را نمایان می‌کند که اگر زبان مشترک بین کشورها وجود ندارد اما مردم بدون داشتن زبان مشترک آن را درک می‌کنند.

وی افزود: فریدون خلیلی پیشنهاد خوبی مطرح کرد و ما سعی می‌کنیم از این پس نمایش‌ها را با ترجمه برای ناشنوایان به صحنه ببریم.

در بخشی از گردهمایی گروه نابینایان و گروه ناشنوایان هر کدام جداگانه به اجرای سرود ملی ایران پرداختند.