ارتقای تعامل اجتماعی ناشنوایان گامی مهم در رشد همدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، عالیه زمانی شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته جهانی ناشنوایان با اشاره به شعار امسال که بر اهمیت توسعه زبان اشاره در جامعه ناشنوایان تاکید دارد، بیان کرد: ایجاد بسترهای لازم برای حضور فعال ناشنوایان در اجتماع، نه تنها به رشد آنها کمک میکند بلکه باعث ارتقای رفتار و انسانیت در جامعه میشود.
زمانی همچنین تاکید کرد که فناوریهای نوین، محدودیتها را کمتر کرده و فرصتهای تازهای برای همه فراهم آورده است؛ فرصتی که باید قدر آن را بدانیم. او افزود: تعامل و همراهی شما عزیزان با مهربانی و عشق، مسئولیت ما را در ارائه خدمات بهتر سنگینتر میکند و نمایندگان استان نیز برای تحقق خواستههای جامعه ناشنوایان تمام تلاش خود را به کار میگیرند.
سید امیر حسینیجو، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، ضمن قدردانی از حضور پرشور ناشنوایان، امنیت و آرامش کشور را مرهون فداکاری شهدا دانست و تاکید کرد: ناشنوایی هرگز مانع حضور و اثرگذاری افراد در جامعه نیست.
وی با بیان اینکه صدای دل ناشنوایان شنیدنی است، افزود: ناشنوایان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری درخشان ظاهر شدهاند و این نشان میدهد که توانمندیهای آنها بیحد و مرز است.
حسینیجو همچنین به تاکید استاندار مازندران برای رفع مشکلات جامعه تحت پوشش بهزیستی اشاره و قول داد که تلاشهای بیشتری برای بهبود خدمات به ناشنوایان انجام شود. وی یادآور شد: در دین اسلام، همه انسانها از نظر ارزش برابرند و معیار برتری، تقواست، بنابراین هیچ مانعی نمیتواند توانمندی ناشنوایان را محدود کند.
در پایان، این مقام مسئول با تجلیل از استاد باغچهبان، پیشگام آموزش ناشنوایان در ایران، خاطرنشان کرد که ایشان با همدلی و همبستگی، زمینه موفقیت بسیاری از ناشنوایان را فراهم کرد.
