  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

پوستر «ایتالیا ایتالیا» در آستانه جشنواره فجر رونمایی شد

پوستر «ایتالیا ایتالیا» در آستانه جشنواره فجر رونمایی شد

پوستر فیلم سینمایی «ایتالیا ایتالیا» به کارگردانی کاوه صباغ‌زاده رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم سینمایی «ایتالیا ایتالیا» به کارگردانی کاوه صباغ‌زاده و تهیه‌کنندگی مهدی صباغ‌زاده رونمایی شد. طراحی این پوستر توسط روژان ایرجی صورت گرفته است.

«ایتالیا ایتالیا» اولین تجربه کارگردانی کاوه صباغ‌زاده است که در ژانر کمدی، موزیکال، فانتزی ساخته شده است و در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در می آید.

حامد کمیلی، سارا بهرامی، فرید سجادی حسینی، همایون ارشادی، رضا سخایی، جهانگیر میرشکاری، ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، فائزه علوی، آنا مهر اخلاقی، علی ملاقلی پور، حسن زاهدی، علی جناب، درنا مدنی، پریناز کنگاوری، آیدا اورنگ، مهدی فهیمی، سپیده راستی فر و رضا کوهستانی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در  خلاصه داستان «ایتالیا ایتالیا» آمده است: من دوستت دارم و این به تو هیچ ربطی نداره.

کد مطلب 3888099
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها