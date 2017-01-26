پوستر «ایتالیا ایتالیا» در آستانه جشنواره فجر رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم سینمایی «ایتالیا ایتالیا» به کارگردانی کاوه صباغ‌زاده و تهیه‌کنندگی مهدی صباغ‌زاده رونمایی شد. طراحی این پوستر توسط روژان ایرجی صورت گرفته است.

«ایتالیا ایتالیا» اولین تجربه کارگردانی کاوه صباغ‌زاده است که در ژانر کمدی، موزیکال، فانتزی ساخته شده است و در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در می آید.

حامد کمیلی، سارا بهرامی، فرید سجادی حسینی، همایون ارشادی، رضا سخایی، جهانگیر میرشکاری، ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، فائزه علوی، آنا مهر اخلاقی، علی ملاقلی پور، حسن زاهدی، علی جناب، درنا مدنی، پریناز کنگاوری، آیدا اورنگ، مهدی فهیمی، سپیده راستی فر و رضا کوهستانی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.



در خلاصه داستان «ایتالیا ایتالیا» آمده است: من دوستت دارم و این به تو هیچ ربطی نداره.