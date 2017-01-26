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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

واکنش روسیه به سخنان «ترامپ» درباره ایجاد منطقه امن در سوریه

واکنش روسیه به سخنان «ترامپ» درباره ایجاد منطقه امن در سوریه

روسیه از رئیس جمهور آمریکا درخواست کرد که عواقب احتمالی ایجاد مناطق امن در سوریه را به صورت کامل بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روسیا الیوم، کاخ ریاست جمهوری روسیه به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره سوریه واکنش نشان داد.

«کرملین» (کاخ ریاست جمهوری روسیه) در بیانیه ای تصریح کرد: به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، توصیه می کنیم که تمام پیامدهای احتمالی ایجاد مناطق امن در سوریه را بررسی کند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: دولت آمریکا پیش از اینکه برنامه خود برای ایجاد مناطق امن در سوریه را اعلام کند، با مسکو مشورت نکرد و خودش این تصمیم را اتخاذ کرده است.

گفتنی است، ترامپ ساعاتی قبل در سخنانی عنوان کرد که آمریکا برای حفاظت از افراد در سوریه، مناطق امنی را در این کشور ایجاد خواهد کرد.

کد مطلب 3888120

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