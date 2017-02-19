ترامپ: مناطق امن در سوریه می سازم/ اعراب خلیج فارس هزینه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا که به میان جمع هوادارانش در ایالت «فلوریدا» رفته بود، مدعی شد که تنها راه مهار بحران مهاجرت، ایجاد مناطق امن در سوریه و سایر کشورهای جنگ زده است. وی در عین حال گفت که هزینه طرح وی را کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس باید بپردازند.

ترامپ در این باره گفت: به جای آنکه مردم را به آمریکا بیاوریم، باید در کشورهای بحران زده مناطق امن ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: آنچه که من می خواهم انجام دهم، ایجاد مناطق امن در سوریه و دیگر کشورها است تا مردم بتوانند آنجا بمانند و در امنیت زندگی کنند. قصد ما این است که کشورهای عرب خلیج فارس را وادار به پرادخت هزینه ایجاد این مناطق امن بکنیم. آنها هیچ چیزی غیر از پول ندارند. این کاری است که ما (آمریکا) به جای پذیرش هزاران پناهجو به خاک کشورمان انجام می دهیم.

ترامپ مدعی شد: ما خواهان (ورود) مردمی هستیم که دوستدار آمریکا باشند؛ مردمی که می خواهند برای کشورمان کارهای بزرگی بکنند؛ مردمی با افکار و ایده های بد را نمی خواهیم.

البته این نخستین باری نیست که رئیس جمهوری جدید آمریکا از ایجاد منطقه امن در سوریه سخن می گوید و پیشتر در آذر ماه نیز چنین اظهاراتی را ایراد کرده بود.

وی همه ادعاهای مهاجر ستیزانه خود را در راستای تضمین امنیت برای مردم آمریکا توجیه می کند.

گفتنی است که رئیس جمهوری تازه کار آمریکا، به بهانه مبارزه با افراط گرایی و تروریسم، از همان آغاز ورود به کاخ سفید، طرح ضد مهاجرتی را ارائه کرد که از ورود اتباع ۷ کشور مسلمان (ایران، سوریه، عراق، یمن، لیبی، سودان و سومالی) به خاک آمریکا ممانعت می کند.

اجرای ناگهانی و غیر منتظره این فرمان ترامپ در ماه گذشته سیستم مهاجرتی آمریکا را دچار آشفتگی و اغتشاش کرد و موجی از انتقادات را از سوی کشورهای قید شده در این فرمان، متحدان غربی واشنگتن و برخی از شرکتهای مهم آمریکا به ویژه شرکتهای فناوری به دنبال داشت.