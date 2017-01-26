هشتمین روز تئاتر فجر میزبان ۱۴ نمایش صحنه ای و محیطی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «زمستان بود» عنوان نمایشی است نوشته و کار امین ابراهیمی که در تالار چهارسو تئاتر شهر اجرا می‌شود. این نمایش به‌عنوان کاری از کوهدشت، در ۲ نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ به صحنه می‌رود.

تالار سایه در روز هشتم جشنواره شاهد اجرای نمایش «دا» به نویسندگی مشترک فاطمه رضایی و محمدرضا طاهری و کارگردانی زهرا تنوری است. این نمایش به‌عنوان کاری از فسا در ۲ نوبت ۱۷ و ۱۹ به صحنه می‌رود.

در تالار قشقایی میزبان نمایش «تو را از من گرفتی» به نویسندگی و کارگردانی اکبر صادقی است. این نمایش که کاری از پیله سوار است، در ۲ سانس ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ به صحنه می‌رود.

«پرتره مرد ریخته» نوشته و کار مشترک غلامحسین دولت آبادی و آراز بارسقیان کاری از تهران است که در تماشاخانه سنگلج به صحنه می‌رود. این نمایش در ۲ نوبت ۱۷ و ۲۰ اجرا می‌شود.

در تالار هنر نیز نمایش «مرگ آنجل‌ها» به نویسندگی و کارگردانی محسن اردشیر اجرا می‌شود. این نمایش که کاری از آمل است، در ۲ نوبت ۱۶:۳۰و ۱۹به صحنه می‌رود.

در تالار مولوی نمایش «گرگ و میش» به نویسندگی و کارگردانی کریستینا گالیبانی و ایلیالو گینبوهل به صحنه می رود. این نمایش از سوئیس در جشنواره حضور دارد و در سه نوبت ۱۷ و ۱۹و ۲۱ اجرا می‌شود.

«همسرایی یتیمان» نام نمایشی است به نویسندگی و کارگردانی جرزی زون کاری از لهستان است که در تالار حافظ اجرا دارد. این نمایش در یک اجرا ساعت ۱۸ به صحنه می‌رود.

تالار ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر میزبان مراسم معرفی برگزیدگان مسابقه عکس، پوستر، نمایشنامه نویسی و پژوهش است. این مراسم ساعت۱۸:۳۰ برگزار می‌شود.

«بادکنک» نوشته و کار بوکیه شووگمن نام نمایشی است که از هلند در جشنواره تئاتر فجر اجرا دارد. این نمایش در ۳ نوبت نوبت ۱۵ ، ۱۹ و ۲۱:۳۰ در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.

«دامپزشکی» نوشته و کار شیرین جروقی نام نمایشی است که از تهران در جشنواره تئاتر فجر اجرا دارد. این نمایش در ۲ نوبت ۱۶ و ۱۸ در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه می‌رود.

در هشتمین روز جشنواره تئاتر فجر، ۶ نمایش در بخش محیطی اجرا می‌شوند.

نمایش «صرفا جهت جریحه‌ دار شدن احساسات » نوشته و کار مهدی حبیبی از شهر ملایر در محوطه باز تئاتر شهر اجرا می‌شود. این نمایش راس ساعت ۱۶:۳۰ اجرا دارد.

«افسانه دشت بی باران» نوشته و کار رسول حق شناس از ورامین دیگر نمایش محیطی است که در روز ششم جشنواره اجرا دارد. این نمایش نیز راس ساعت ۱۸ در فضای باز تئاتر شهر اجرا می‌شود.

«هرچی سنگه مال پای لنگه» نام نمایشی است به نویسندگی علی اکبر کنعانی طریق و کارگردانی مارال ایزد بخش که از بوشهر در جشنواره اجرا دارد. این نمایش ۲ اجرا در هشتمین روز جشنواره دارد. ابتدا ساعت ۱۶ در محوطه خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود و ساعت ۱۸:۳۰ نیز در فضای بازی تئاتر شهر اجرا دارد.

نمایش «از بس که جان ندارد » به نویسندگی محمود ناظری و کارگردانی امیر امینی کاری از لاهیجان است که ساعت ۱۱ در محوطه برج میلاد و۱۶:۳۰ در محوطه خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

در کنار این آثار، نمایش‌های دیگر نیز در مکان‌های دیگری اجرا دارند.

«تهرانم را دوست دارم» نوشته و کار احسان یوسفی نسب ۸ بهمن ماه ساعت ۱۹ در محوطه تئاتر شهر اجرا می‌شود.

همچنین نمایش «وندینگ ماشین» نوشته مشترک حمید پاک نیا و آیدا حق نژاد کاری از مهدی سفاری است که روز هشتم بهمن ساعت ۱۸ الی ۲۱ در طبقه ششم سینما چارسو اجرا دارد.

نمایش «موزه گردی» نوشته و کار رضا غیور هشتم بهمن ساعت ۱۶ در موزه هنرهای معاصر اجرا دارد.

نمایش محیطی «برگرد مرا ببین » نوشته گروهی و کارگردانی نسیم ریاضی، شیرین فرش باف، سعید بهنام خانیکی، ۸ بهمن ماه ساعت ۱۵و ۱۷:۳۰ در گالری آریانا اجرا می‌شود.

نمایش محیطی «پروانه» به نویسندگی و کارگردانی حسین توازنی زاده هشتم بهمن ماه ساعت ۱۴:۳۰و ۱۶در خیابان ایتالیا اجرا می شود.

نمایش «خرده ریز» به نویسندگی ادوارد آلبی و کارگردانی سارا کریمیان اقبال ۸ بهمن ماه ساعت ۱۷:۳۰ در کافه سالن اصلی تئاتر شهر اجرا می‌شود.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از ۱ تا ۱۲ بهمن ماه برگزار می‌شود.